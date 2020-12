Gantar odstopil s položaja ministra za zdravje

Funkcijo ministra za zdravje bo začasno opravljal kar predsednik vlade Janez Janša

Minister za zdravje Tomaž Gantar

© Borut Krajnc

Premier Janez Janša je predsednika Državnega zbora (DZ) Igorja Zorčiča obvestil o odstopu Tomaža Gantarja z mesta ministra za zdravje. Prosil ga je, da se DZ čim prej seznani z odstopom, in ga obvestil, da bo začasno funkcijo ministra za zdravje opravljal sam. Gantar se je v odstopni izjavi Janši zahvalil za zaupanje in ocenil, da so skupaj opravili pomembno delo.

Janša je namreč k današnjemu obvestilu o Gantarjevem odstopu priložil tudi ministrovo odstopno izjavo, v kateri ta piše, da "v skladu s četrtkovo odločitvijo organov stranke DeSUS o odhodu iz koalicije in ob upoštevanju statuta stranke" odstopa z mesta ministra za zdravje.

"Svoje delo sem ves čas skušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo," je v odstopni izjavi, ki nosi današnji datum, zapisal Gantar.

"Svoje delo sem ves čas skušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo."



Tomaž Gantar

Janši se je ob tem zahvalil za zaupanje in povabilo v vlado in mu zaželel uspešno delo in nadaljnje obvladovanje epidemije.