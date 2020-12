Statistika s covidom povezanih smrti zajema vse umrle s potrjeno okužbo

Bolnišnice nacionalnemu inštitutu za javno zdravje poročajo o vseh umrlih s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, ne glede na vzrok smrti

Vodja strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je za Večer dejala, da so v statistiko o umrlih zaradi covida-19 zajeti bolniki, pri katerih je bil covid-19 osnovni vzrok smrti. Slovenski sistem spremljanja smrti naj bi tako upošteval smernice svetovne zdravstvene organizacije, po katerih se o smrtih zaradi covida-19 poroča glede na izpolnjevanje zdravniških potrdil in poročil o vzroku smrti.

Beović je še dejala, da na seznam umrlih zaradi covida-19 uvrstijo vse osebe, ki so bile pozitivne na virus in za katere ni jasno, da je smrt posledica česa drugega.

Smernice svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razlikujejo smrti zaradi covida-19, kjer je ta osnovni vzrok smrti, in smrti, ki so povezane s covidom-19. Kadar sosledje vzrokov smrti v zdravniškem potrdilu in poročilu o smrti nakazuje, da je oseba s potrjeno okužbo umrla zaradi drugih bolezni ali stanj, se ta smrt ne sme opredeliti kot smrt zaradi covida-19.

Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pojasnili, da v statistiki o umrlih zaradi covida-19 poročajo o vseh smrtih, povezanih s covidom-19, za katere so prejeli prijavo obolenja oziroma smrti za nalezljivo boleznijo. Toda v osmih slovenskih bolnišnicah so za Razkrinkavanje pojasnili, da zdravnik prijavo smrti za nalezljivo boleznijo izpolni pri vseh umrlih, ki so bili potrjeno okuženi z novim koronavirusom.

Statistika smrti, povezanih s covidom-19, ki jo vsakodnevno objavlja NIJZ, tako zajema vse umrle, ki so bili okuženi z virusom sars-cov-2, in ne samo tistih, pri katerih je bila okužba v zdravniškem poročilu o smrti opredeljena kot osnovni vzrok smrti, kot to določajo smernice WHO.

Vendar podatki nekaterih bolnišnic kažejo, da je okužba pri veliki večini umrlih bolnikov s covidom-19 tudi jasen povzročitelj smrti.

