Hekerski napad tudi na sistem, ki vodi jedrske projekte

Ameriško ministrstvo za energijo je sicer zagotovilo, da hekerski napad ni ogrozil jedrskih skrivnosti države

Ameriško ministrstvo za energijo je v četrtek zagotovilo, da je bil hekerski napad, ki naj bi potekal iz Rusije, omejen le na poslovno omrežje ministrstva in ni ogrozil jedrskih skrivnosti države. Gre za del organizirane kampanje hekerskih napadov, ki so prizadeli ameriška ministrstva in tudi podjetja, kot je Microsoft.

Več ameriških vladnih ustanov in agencij je bilo konec minulega tedna tarča hekerskih napadov, ki ki naj bi trajali že nekaj mesecev, so pred dnevi potrdili tudi predstavniki ameriške administracije.

Ministrstvo za energijo ZDA zagotavlja, da varnost Nacionalne uprave za jedrsko varnost (NNSA), ki se na ministrstvu ukvarja z ameriškimi zalogami jedrskega orožja, ni bila ogrožena. Vendar pa Politico poroča, da je bil izvršen vdor v sistem Nacionalnih jedrskih laboratorijev v Los Alamosu.

Del obsežnega hekerskega napada naj bi bilo tudi podjetje Microsoft, ki je prav tako kot ministrstva zvezne vlade uporabljalo programsko opremo za upravljanje omrežij podjetja SolarWinds, v katerega so vdrli hekerji.

Za zdaj Američani trdijo, da so hekerji le nadzirali elektronsko pošto in druge podatke ministrstev za obrambo, finance, trgovino, energijo, domovinsko varnost in State Departmenta. Varnostni strokovnjaki sicer sumijo, da so hekerji namestili viruse za nadaljevanje dostopa do informacij.

Predsednik ZDA Donald Trump vdora v sisteme ne komentira in je občutljiv na obtožbe na račun domnevnih ruskih hekerskih vdorov.

Novoizvoljeni predsednik Joe Biden pa je Moskvi dejal: "Takšne napade na nas in zaveznike ter partnerje moramo odvrniti in to bomo storili tako, da bodo velike posledice za tiste, ki jih izvajajo," je sporočil Biden.