Trumpovi sosedje na Floridi nasprotujejo njegovi preselitvi

V peticiji so izpostavili, da nima pravice do dolgoročnega bivanja na posestvu Mar a Lago, ker gre za zasebni klub

Donald Trump

© Flickr

Prebivalci okrog posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar a Lago v Palm Beachu na Floridi so v torek ameriški tajni službi prenesli zahtevo, naj obvesti odhajajočega predsednika, da ne želijo, da se preseli v njihovo bližino. V peticiji so izpostavili, da Trump nima pravice do dolgoročnega bivanja na posestvu, ker gre za zasebni klub. Trump je posestvo spremenil iz stanovanjskega objekta v zasebni klub v 90. letih minulega stoletja.

Po odhodu iz Bele hiše se namerava Trump preseliti v Mar a Lago in ne v New York, kjer naj bi ga čakale kazenske preiskave in tožbe. Čeprav še vedno ni uradno priznal poraza na predsedniških volitvah 3. novembra, kjer je zmagal demokratski kandidat Joseph Biden, to njegove izselitve iz Bele hiše na bo zaustavilo.

Njegovi sosedje na Floridi upajo, da bo upošteval njihovo peticijo. Trump že v preteklosti ni imel dobrih odnosov z bogatimi sosedi na Floridi, še preden je bil izvoljen za predsednika ZDA, saj je redno kršil lokalne uredbe, na primer glede višine droga za zastavo.

Po odhodu iz Bele hiše se namerava Trump preseliti v Mar a Lago in ne v New York, kjer naj bi ga čakale kazenske preiskave in tožbe. Čeprav še vedno ni uradno priznal poraza na predsedniških volitvah 3. novembra, kjer je zmagal demokratski kandidat Joseph Biden, to njegove izselitve iz Bele hiše na bo zaustavilo

Odvetniki Trumpovih sosedov na Floridi so ugotovili, da Trump zasebnega kluba ne more uporabljati kot zasebno stanovanje. Leta 1993 je namreč podpisal pogodbo z mestom Palm Beach, da lahko člani kluba v Mar a Lagu ostanejo največ do 21 dni. Trump je tudi sprejel pogoj, da tudi sam ne bo stanoval tam. Šlo je za rešitev spora, ko so sosedje tožili Trumpa, ker je nameraval spremeniti Mar a Lago v hotel, zemljišče pa nameniti za gradnjo hiš.