Berlinale prihodnje leto v dveh delih

Marca virtualno, junija v živo

Berlinale 2014

© Wikipedia

Filmski festival v Berlinu bo v 71. izdaji kljub še oktobrskim zagotovilom vodstva, da bo potekal v fizični obliki, marca zaživel le v virtualni različici, na izvedbo v živo pa bo treba počakati do junija. Spomladanski del bo tako namenjen filmskim ustvarjalcem in predstavnikom filmske industrije, občinstvo pa si bo filme lahko ogledalo šele poleti.

Z dvodelno izvedbo Berlinala, ki se s festivali v Cannesu, Benetkah in Torontu uvršča med najpomembnejše filmske festivale na svetu, organizatorji ne bodo ogrožali zdravja obiskovalcev, obenem pa bodo pomagali tudi pri ponovnem zagonu kinematografske industrije, je povedala izvršna direktorica festivala Mariette Rissenbeek.

Organizatorje Berlinala, ki za festivalske dogodke običajno prodajo okoli 330.000 vstopnic in ki so še oktobra optimistično verjeli, da bodo festival, ki tradicionalno poteka februarja, izpeljali v živo, so sicer mestne oblasti že dlje časa opozarjale na epidemiološke razmere.

V Berlinu so do konca januarja zaprte vse kinodvorane kot tudi druga kulturna prizorišča, piše nemške tiskovna agencija dpa.

Festival, ki naj bi po prvotnih načrtih potekal v živo med 11. in 21. februarjem 2021, po pisanju dpa prirejajo že od leta 1951 v sivem zimskem času, da ga popestrijo "z bliščem in glamurjem".

Berlinale je v letošnji, 70. izdaji ponudil 340 filmov z vsega sveta. Zlatega medveda 70. Berlinala so podelili filmu Zlo ne obstaja iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa.

