Kakšni ukrepi bodo v evropskih državah med in po praznikih?

V pričakovanju cepiva poslabšane epidemiološke slike v državah po Evropi

Za vse Italijane (in tam živeče državljane) ter tuje turiste bo ob vstopu v državo obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija.

© Rottonara / Pixabay

Evropske države se kljub napovedi začetka cepljenja proti covidu-19 še vedno spopadajo z večinoma poslabšano epidemiološko sliko. Več držav se je tako odločilo zaostriti protikoronske ukrepe, nekatere pa jih bodo vsaj za božič omilile. Objavljamo pregled ukrepov po nekaj izbranih državah.

AVSTRIJA

V Avstriji so nedavno razrahljali nekaj ukrepov, saj so med drugim odprli muzeje in knjižnice. Zaprti so ostali bari in restavracije, prepovedani so tudi božični sejmi in prodaja alkoholnih pijač za s seboj.

26. decembra bo sledilo popolno zaprtje države, ki bo trajalo do 18. oz. 24. januarja. Večina trgovin bo morala takrat za približno tri tedne zapreti svoja vrata, enako bo veljalo tudi za kulturne ustanove.

Avstrijci (in drugi tam živeči državljani) bodo lahko svoje domove zapustili le za nujne opravke. Tudi šolarji bodo morali vztrajati pri pouku na daljavo, 18. januarja pa bodo lahko spet sedli v klopi.

V Avstriji bodo med 15. in 17. januarjem organizirali množično testiranje. Kdor se bo testiral in bo imel negativen rezultat, bo lahko užival v odprtju države, tisti brez negativnega testa pa bodo morali stroge ukrepe upoštevati še do 24. januarja.

Avstrija je zaradi pandemije covida-19 med božičnimi prazniki poostrila ukrepe na mejah in letališčih za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo, tudi vse sosednje države. Od sobote namreč velja desetdnevna obvezna karantena, ki jo lahko prekinejo po opravljenem negativnem testu na lastne stroške po petih dnevih karantene.

HRVAŠKA

Od torka bodo na Hrvaškem zaostrili protikoronske ukrepe, ki bodo veljali do 8. januarja. Med drugim ljudje ne bodo smeli zapustiti svojih županij. Izjeme veljajo za zaposlene v določenih dejavnostih ter tiste, ki imajo že plačane namestitve v času božično-novoletnih praznikov. Praznični sejmi so letos prepovedani.

Na zasebnih druženjih in slavjih so število udeležencev omejili na člane največ dveh gospodinjstev oziroma največ deset ljudi. Zaposlenim so priporočili, naj izkoristijo letne dopuste, zimske šolske počitnice pa so podaljšali do 18. januarja.

ITALIJA

Za podoben ukrep, ki bo veljal od 21. decembra do 6. januarja, se je odločila Italija. Za vse Italijane in tuje turiste bo ob vstopu v državo obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija.

V tem času bodo v Italiji veljale tudi stroge omejitve gibanja, med drugim ne bo dovoljeno potovanje med deželami. Italijanska vlada se je odločila celotno državo razglasiti za koronsko rdečo območje, ko bodo vrata zaprle nenujne trgovine in storitve.

Ukrepi rdečih območij, ko bodo lahko ljudje zapustili domove le za nujne opravke, bodo v veljavi od 24. decembra do 6. januarja. Malo manj strogi ukrepi bodo sicer veljali med 28. in 30. decembrom ter 4. januarja, saj se bodo lahko ljudje gibali znotraj svojih krajev, odprle se bodo tudi trgovine. Kljub omejitvam pa bodo lahko gospodinjstva sprejela do dva gosta, pri čemer ne upoštevajo otrok, mlajših od 14 let.

MADŽARSKA

Madžarska vlada je do 11. januarja podaljšala vse stroge ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. O morebitnih izjemah in rahljanjih za božič se bo vlada odločila v ponedeljek, zagotovili pa so, da izjeme ne bodo veljale za silvestrovo, saj so novoletne zabave prepovedane.

Med drugim v državi velja policijska ura med 20. in 5. uro, prepoved zbiranja, zaprtje restavracij, hotelov in kulturnih ustanov. Zasebna druženja so omejena na deset ljudi, rekreacija je dovoljena zgolj na prostem.

Podaljšali so tudi zaprtje meje za tuje državljane z nekaterimi izjemami, ki velja od 1. septembra.

NEMČIJA

V Nemčiji od srede veljajo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, saj so skoraj popolnoma ustavili javno življenje. Vrata je zaprla večina storitvenih dejavnosti, šole in večina trgovin, omejeno je tudi druženje. Ukrepi bodo veljali do 10. januarja.

V okviru novih ukrepov so zasebna druženja omejena na svoje in še eno gospodinjstvo, skupaj je lahko največ pet odraslih. Med božičnimi prazniki bo med 24. in 26. decembrom veljala izjema za srečanja v najožjem družinskem krogu z do štirimi osebami, ki niso del gospodinjstva.

NIZOZEMSKA

Na Nizozemskem so med prazniki zaostrili ukrepe. Od tega tedna so zaprte šole in vse nenujne trgovine. V tem času ne bodo odprti niti muzeji, živalski vrtovi in kinematografi. Ukrepi bodo predvidoma veljali do 19. januarja. Dodatno so zaradi novega seva koronavirusa do 1. januarja prepovedali lete iz Velike Britanije.

FRANCIJA

Zimskošportna središča v Franciji bodo med božično-novoletnimi prazniki lahko odprta. Vendar pa žičniške naprave ne bodo smele obratovati. Za božič in novo leto bodo omilili tudi policijsko uro, ljudje bodo poleg tega za praznike lahko potovali k svojim družinam.

Francozi (in drugi tam živeči državljani) morajo sicer še vedno izpolnjevati obrazce za vsak odhod od doma. Bari, restavracije in telovadnice bodo predvidoma ostali zaprti najmanj do 20. januarja.