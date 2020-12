Novi sev koronavirusa še bolj nalezljiv?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja evropske države, naj ukrepajo predčasno

© Fernando Zhiminaicela / Pixabay

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je svoje članice v Evropi pozvala k okrepitvi ukrepov za zajezitev novega seva novega koronavirusa, ki se hitro širi po Veliki Britaniji.

Po podatkih WHO so novi sev virusa zunaj Velike Britanije potrdili še v treh državah, in sicer devet primerov na Danskem ter po en primer na Nizozemskem in v Avstraliji. "V Evropi, kjer je širjenje intenzivno morajo države okrepiti nadzor in prizadevanja za preprečevanje okužb, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila tiskovna predstavnica WHO za Evropo.

bRpgYvnzSyQ

WHO je v soboto sporočila, da je v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša znatno hitreje od doslej znanih. "Oblasti Združenega kraljestva bodo še naprej z nami delile informacije ter rezultate analiz in študij o novem sevu. Ko bomo izvedeli več o lastnostih in vplivu te različice pa bomo posodobili podatke in obvestili države članice in javnost," je sporočila organizacija na Twitterju.

Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) pa je včeraj svetoval zdravstvenim oblastem in laboratorijem v evropskih državah, naj analizirajo vzorce virusa, da bi odkrili, če se je novi sev razširil še kam. Pozval je še k testiranju, izolaciji in sledenju stanja ljudi, ki so povezani z okuženimi z novim sevom ali so potovali na območja, kjer so zaznali novi sev, da bi preprečili nadaljnje širjenje te izredno nalezljive različice virusa.

Državam, ki bi odkrile novi sev virusa na svojem ozemlju, pa ECDC svetuje, naj o tem obvestijo ostale članice unije preko sistema EU za zgodnje obveščanje in odziv. ECDC je tudi ponovil poziv k izogibanju nenujnim potovanjem, še poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je za televizijo Sky News povedala Susan Hopkins iz agencije za javno zdravje v Angliji, so novi sev prvič odkrili septembra pri bolniku v Kentu. Po njenih besedah so znanstveniki novembra ugotovili, da je novi sev povezan z žariščem v Kentu, od koder se je razširil v London in Essex. 11. decembra so o tem obvestili vlado v Londonu.

Britanski premier Boris Johnson pa je v soboto dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje in je po prvih ugotovitvah "do 70 odstotkov bolj nalezljiv". Zato je odredil nove omejitve za London in jugovzhodno Anglijo, ki so začele veljati danes. Prebivalci teh območij morajo v skladu z ukrepi ostati doma najmanj do 30. decembra.

Že pred tem so iz več delov sveta poročali o mutacijah novega koronavirusa in o njih obvestili WHO.

ZcCrMqKjJFo