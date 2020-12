Izredni sestanek zaradi prekinitve prometnih poti

Kriza v Veliki Britaniji zaradi zaprtja meja z evropskimi državami

Boris Johnson

Britanski premier Boris Johnson je za danes sklical sestanek vladnega urada za izredne razmere, na katerem bodo razpravljali o mednarodnem prometu, še posebej tovornem v in iz Velike Britanije, potem ko je več evropskih držav v nedeljo zaprlo promet z Otokom zaradi novega seva koronavirusa.

Britanski minister za promet Grant Shapps je medtem opozoril državljane, še posebej pa prevoznike, naj ne potujejo v pristanišča na jugu Anglije, saj so tam zaradi prekinitve prometa s Francijo nastali veliki zastoji. "Po napovedi francoske vlade, da v naslednjih 48 urah ne bo sprejela nobenega potnika iz Velike Britanije, pozivamo javnost, še posebej prevoznike, naj ne potujejo v pristanišča v Kentu ali na druge poti proti Franciji," je na Twitterju zapisal Shapps.

Francija se je za zaprtje meje z Otokom odločila, potem ko so tam potrdili novi sev koronavirusa, ki se širi bistveno hitreje. Po navedbah britanskega premierja Johnsona je ta sev do 70 odstotkov bolj nalezljiv od doslej znanih in je na Otoku že ušel izpod nadzora. Za London in jugovzhodno Anglijo je odredil zaprtje javnega življenja in uvedel stroge ukrepe za omejitev širjenja virusa vsaj do konca božično-novoletnih praznikov. Ukrepi zadevajo 16 milijonov ljudi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ljudje se tako ne bodo smeli več družiti z drugimi ljudmi, razen tistimi iz lastnega gospodinjstva. Vse trgovine in lokali so zaprti, razen trgovin z nujnimi potrebščinami.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta se v nedeljo pogovarjala z voditelji članic, da bi dosegli enoten odziv na nastalo situacijo na Otoku. Še danes naj bi sledilo nujno zasedanje članic, navaja dpa.

Prva, ki je zaprla meje z Veliko Britanijo, je bila v nedeljo sicer Nizozemska, nato pa je seznam držav, ki so prekinile predvsem letalske povezave z Veliko Britanijo, hitro narasel. Po poročanju dpa so se doslej za prekinitev vseh letalskih povezav z Otokom odločile še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Švedska in Švica.

Irska je uvedla 48-urno prekinitev letalskega prometa, trajektne povezave pa so omejene le na tovorni promet.

Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je že pozval zdravstvene oblasti in laboratorije evropskih držav, naj podrobno analizirajo novi sev virusa in poskušajo odkriti njegovo pojavnost in širjenje.

Z današnjim dnem je za 72 ur letalski promet z Otoka prekinila tudi Kanada. Nemčija se je odločila za prekinitev potniških letalskih povezav z Veliko Britanijo, ohranja pa nekaj izjem, med njimi tudi tovorni promet. Policija pa medtem temeljito preverja vse prišleke iz Velike Britanije, še poroča dpa.

Novi sev naj bi po navedbah britanskega ministra za zdravje Matta Hancocka "ušel izpod nadzora". Zaenkrat sicer vedo le, da je ta sev približno za 70 odstotkov bolj nalezljiv, ni pa še jasno, ali je morda tudi bolj smrtonosen.

Posamezne primere te nove različice koronavirusa so medtem že odkrili tudi v drugih članicah EU, med njimi tudi v Italiji. Okuženi se je skupaj s partnerjem pred nekaj dnevi z letalom vrnil iz Velike Britanije. Prispela sta na letališče v Rim, zdaj pa sta oba v karanteni, je sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje.

Strokovnjaki zaenkrat domnevajo, da bo cepivo uspešno tudi proti temu sevu novega koronavirusa. "Ne vidim nobenega razloga za paniko ta trenutek," je za dpa dejal Richard Neher z univerze v Baslu. Tudi Andreas Bergthaler z Avstrijske akademije znanosti pravi, da se mutacije med patogeni pogosto pojavljajo.