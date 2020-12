Ribičič: »Vlada bi se morala odpovedati zlorabljanju epidemije za druge namene«

Pred 30. obletnico plebiscita o povezovanju različnih strank za skupno dobro

Ciril Ribičič

© Borut Krajnc

V Sloveniji bi se morali učiti iz preteklih izkušenj in tako, kot nam je to uspelo pred plebiscitom leta 1990, bi morali danes doseči sporazum o spopadu z epidemijo, je pred 30. obletnico plebiscita dejal eden od takratnih akterjev Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava in nekdanji ustavni sodnik. Po njegovem mnenju bi to prispevalo k zmanjšanju nezaupanja med parlamentarnimi strankami.

Ribičič meni, da bi morala biti prva točka današnjega sporazuma parlamentarnih strank sodelovanje v boju z epidemijo novega koronavirusa. V drugi točki bi se morala vlada odpovedati spreminjanju ureditve s tem, da zlorablja epidemijo za druge namene, v tretji točki pa bi se opozicija zavezala, da bo prispevala svoj del v boju z epidemijo in da bo zakopala bojno sekiro z vlado glede teh vprašanj, pravi Ribičič.

Podpis sporazuma se mu ne glede na aktualno dogajanje v politiki ne zdi nemogoč. "Pred 30 leti se je zdelo nemogoče, da bi Demos podpisal z opozicijo sporazum, a je do podpisa vseeno prišlo. In to je bil tisti presežek, ki je potem vodil do največjih uspehov," je dejal.

Hkrati s podpisom sporazuma bi bilo treba v državnem zboru ustanoviti skupen odbor, v katerem bi presojali, kako se uresničuje sporazum. "Vse skupaj bi prispevalo k zmanjšanju nezaupanja med parlamentarnimi strankami in njihovimi voditelji," je dejal ob robu nedavne slovesnosti pri predsedniku republike ob 30. obletnici podpisa sporazuma strank o skupnem nastopu na plebiscitu.

26. decembra bomo namreč obeležili dan samostojnosti in enotnosti, ko so bili leta 1990 razglašeni rezultati plebiscita o samostojni Sloveniji. Eden od pomembnejših dogodkov, ki so pripomogli k izvedbi plebiscita, je bil tudi podpis sporazuma vseh takratnih strank o skupnem nastopu na plebiscitu. Eden od podpisnikov je bil kot predsednik Stranke demokratične prenove tudi Ribičič.