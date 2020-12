Živi in pusti umreti

Okuženost s koronavirusom je eksplodirala, življenje pa se veselo nadaljuje

Bari v Lausanni so še vedno odprti

© Profimedia

Čeprav je spodaj v dolini divjala epidemija, si na gori Säntis niso pustili vzeti svojega krepkega zajtrka s šunko, sirom in hrustljavo zapečenim naribanim krompirjem. Gostje restavracije na 2502 metrih nadmorske višine so iznad svojega krožnika skozi panoramska okna občudovali zasnežene gorske vrhove. S te gore se v dobri vidljivosti odpira pogled na skalne stene šestih različnih držav: pogled sega prek Švice v Nemčijo, Avstrijo, Francijo, Italijo in Liechtenstein.