Božična čestitka proti splavu

Majhna pozornost, ki zaradi nepozornosti postane velik problem

Shod proti splavu v soorganizaciji Zavoda Živim, Ljubljana

© Željko Stevanić

»Leto, ki se poslavlja od nas, je bilo polno novih izzivov, preizkušenj in mnogih odrekanj. Življenje posameznika in družbe je bilo postavljeno v novo realnost,« so bile uvodne besede novoletne čestitke župana občine Logatec Berta Menarda, ki so jo poslali »nekdanjim županom Občine Logatec, poslankama, izvoljenima na našem območju, ter državnemu vodstvu«, pravijo na občini. Lična voščilnica je bila poslana po navadni pošti in opremljena s simbolom božične zvezde, lanterne, z majhnimi snežinkami in precej zlate barve. Klasičen božični kič. A to še ni vse.

Ovojnica je poleg čestitke z voščilom vsebovala še »lesen obesek za okrasitev prazničnega drevesca, ki pa je bil zavit v papirnato embalažno vrečko,« razlaga Romana Hribar, predstavnica odnosov z javnostmi in skrbnica protokola na občini. Leseni obesek, ki so ga naročili, je bil v obliki angela; že to je vprašljivo v državi, ki ima z ustavo ločeno cerkev od države in je med bolj sekulariziranimi v Evropi. Za darila so se odločili, ker so »bila lesena in lepo izdelana«. V spletni trgovini lahko vidimo, da so angela z napisom Gloria izbrali med tremi motivi. Druga dva sta še okrasek v obliki zvezde repatice z dvema velikima in enim majhnim stopalom spodaj ter krog z napisom: »Mir, ljubezen, upanje.« Najdete jih na spletni strani Zavoda Živim. Zavoda, ki je leta 2016 ob množičnih protestih na Poljskem proti novemu predlogu popolne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti na fasado frančiškanske cerkve na Prešernovem trgu v Ljubljani 24 ur na dan predvajal film Čudež življenja, ki je širil propagando proti pravici do splava. Znani so tudi po nadležnih protestih pred Ginekološko kliniko. Nenavadna je torej že sama izbira ponudnika, saj je lesenih izdelkov v papirnati embalaži na spletu ogromno in številni niso politično obarvani. Povrh vsega na občini pravijo, da so na Zavodu Živim »žal brez naše vednosti v zaprte vrečke dodali tudi manjši letak, ki govori o njihovem poslanstvu«. Namen občine naj ne bi bil promocija v Ljubljani stacioniranega zavoda, svojo odločitev pa obžalujejo in se zanjo opravičujejo.

Vseeno ostaja vprašanje: kdo je pakiral kuverte, da tega ni opazil, dokler jih ni opozorila ena od prejemnic, poslanka LMŠ Jerca Korče? In pa: kaj vse je občina kupila od Zavoda Živim, da je za to plačala kar 1381,56 evrov? 552 lesenih angelov? Jerci Korče se zdi, da »občina ne razume, kaj je s tem financirala«. To je bilo že tretje njihovo nakazilo Zavodu Živim letos. Jerca Korče zato meni, da bi lahko občina pomagala tudi komu drugemu, »ki mu v teh časih primanjkuje sredstev, začenši z gasilci«. Odločitev za ta zavod se ji zdi »hudo napačna, saj zagovarjajo tudi to, da naj ženske ne bi hodile na meritve nuhalne svetline,« ki jo izvajajo med 11. in 13. tednom nosečnosti; če je tveganje za okvaro ploda preveliko, porodničar še vedno lahko odvzame plodno vodo. Verjamejo pač, da bo že bog poskrbel za vse otroke.