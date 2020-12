Spodleteli načrt belih supremacistov

Skrajni desničarji so nameravali elektriko po ZDA izklopiti tako, da bi s puškami streljali v elektrarne

Eden od številnih protestov gibanja Black Lives Matter s transparentom End White Supremacy (Končajte beli supremacizem)

© Ivan Radic / WikiCommons

Zvezno tožilstvo v Ohiu vodi preiskavo proti skupini mladih belih supremacistov, ki so načrtovali napade na elektrarne na ameriškem jugovzhodu in druga kazniva dejanja, na katere bi se pospešeno pripravljali do volitev 2024. Načrte so ti večinoma mladoletniki kovali že leta 2019.

Podrobnosti o preiskavi so bile objavljene prejšnji teden po napaki, ker preiskava še poteka. Vendar pa je tiskovna agencija AP prišla do informacij in jih je objavila brez imen osumljencev. Fantje so želeli delati težave po ZDA do leta 2024, ker so leta 2019 pričakovali, da bo Donald Trump letos izgubil na volitvah proti demokratu.

Najstnik, ki je imel glavno vlogo pri načrtovanju zlih dejanj, je vzpodbujal druge, da kupijo ranč, kjer se bodo urili, oblečeni v uniforme. V svoji sobi je tudi izobesil nacistično zastavo, vendar pa mu jo je zagodla mama, ki jo je snela in zabrisala v smeti. To mu ni vzelo poguma in izmenjava poročil je trajala več mesecev.

Razpravljali so o tem, kako je bela rasa najboljša na svetu, vse ostalo pa ni vredno veliko, in o podobnih temah, ki navdušujejo skrajne desničarje. V pogovore se je nato vključil sodelavec FBI in vse beležil za tožilstvo. Načrti niso bili pretirano zreli, saj so nameravali elektriko po ZDA izklopiti tako, da bi s puškami streljali v elektrarne.