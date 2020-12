Tudi v BiH nočna omejitev gibanja protiustavna

Ustavno sodišče BiH je presodilo, da nočna omejitev gibanja in obvezno nošenje zaščitnih mask pomenita "vmešavanje v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so zagotovljene z ustavo in evropsko konvencijo o človekovih pravicah"

Ustavno sodišče BiH je v torek presodilo, da nočna omejitev gibanja in obvezno nošenje zaščitnih mask, ki so ju uvedli v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, nista v skladu z ustavo, saj pomenita "vmešavanje v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so zagotovljene z ustavo in evropsko konvencijo o človekovih pravicah".

Omejitev gibanja ponoči velja v Federaciji BiH, po vsej državi pa je obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in na prostem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ustavni sodniki so v torek razsodili, da ti ukrepi kršijo pravico do zasebnega življenja in svobode gibanja. Sporno pa je to, da so jih uvedli krizni štabi ministrstev za zdravje brez sodelovanja najvišjih organov zakonodajnih in izvršilnih oblasti v državi.

Oba ukrepa veljata od naraščanja okužb v drugem valu epidemije v začetku jeseni. Zaradi ukrepov se je na ustavno sodišče obrnila skupina sarajevskih odvetnikov.

Ustavno sodišče BiH je podobno odločitev že sprejelo, ko je kot neustavno opredelilo prepoved gibanja starejšim od 65 let in mlajšim od 18 med prvim valom epidemije.