NAJBOLJ BRANO 2020: »Eden za drugim prihajajo na urgenco. Znaki niso podobni zapletom gripe.«

PREGLED LETA

Dr. Daniele Macchini, HUMANITAS Gavazzeni

© https://www.gavazzeni.it/medici/daniele-macchini/

Kaj ste najraje brali v letošnjem letu? Denimo članek o tem, da je dr. Daniele Macchini, zdravnik iz Bergama, napisal javno pismo, v katerem je natančno opisal razmere, v katerih se je zaradi širjenja novega koronavirusa znašla Italija.

Poudaril je, da terapij in zdravil za novi koronavirus praktično ni. "Potek bolezni je odvisen predvsem od našega organizma. Mi lahko bolnika samo podpiramo, ko sam ne zmore več. V glavnem pa upamo, da bo njegovo telo samo izkoreninilo virus, s tem se morate soočiti," je zapisal in ljudi pozval, naj delijo njegovo sporočilo, saj želi preprečiti, da bi se po vsej Italiji zgodilo to, kar se dogaja v Bergamu. Njegovo pismo si v celoti lahko preberete v članku z naslovom »Eden za drugim prihajajo na urgenco. Znaki, ki jih imajo, niso v ničemer podobni zapletom gripe.«.