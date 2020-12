Janša v govoru citiral lasten plagiat

Spet smo lahko najboljši?

Janez Janša

Premier Janez Janša je v sredinem slavnostnem nagovoru pred dnevom samostojnosti in enotnosti zlorabil jubilejno obletnico plebiscita pred 30 leti za trenutne politične obračune. Med drugim je moraliziral o politiki izključevanja – toda kaj počne sam, če ne to, da trenutno zelo dobesedno izvaja politiko izključevanja v obliki številnih zamenjav v vseh sferah družbenih sistemov?

Dovolj komično je stranki Desus in SMC pohvalil, ker sta združili moči z njim in mu pomagali sestaviti vladajočo koalicijo, njuno nemoralno ravnanje, nad katerim se zgraža velik del javnosti že od marca letos, pa dobesedno primerjal s plebiscitarno odločitvijo tri desetletja nazaj in se mu priklonil kot nečemu nadvse junaškemu in krepostnemu.

Spet ponosno citira Blaira

Zanimiv utrinek njegovega nastopa prestavlja pihanje na dušo naroda:

»Nikoli ne bomo največji, lahko pa smo najboljši. (…) Lahko pa smo najboljši kot skupnost in država, le naš zaklad plebiscitne enotnosti, ki žal večino časa treh desetletij leži globoko zakopan sedem klafter pod zemljo, moramo vložiti v našo skupno prihodnost,« je navedel.

Stavek, ki ga je uporabil, je zaslovel 12 let nazaj: gre namreč za Janšev plagiat govora ob Dnevu državnosti 24. junija 2006, kar je bilo razkrito z zamudo.

Janša je bil tedaj predsednik vlade v svojem prvem mandatu in govor je v veliki meri prepisal iz znamenitega nastopa Tonyja Blaira. Prepisanih je najmanj 15 stavkov, od tega je povzetih vsaj sedem zelo specifičnih stavčnih zvez in pojmov. Sosledja stavkov so ista. Če vse prepisano strnemo v celoto, gre za vsaj 145 besed.

Janševa fraza v govoru se popolnoma ujame s takratno in Blairovo: »Nikoli ne bomo največji. Nikoli ne bomo najmočnejši. Lahko pa smo najboljši.«

Zaradi iste izjave je v začetku leta 2007 prejel Večerovo nagrado Bob leta – šlo je za čas, ko je bil mariborski časopis, ki jo podeljuje, pod pretežno Janševim nadzorom.

Najboljši v čem?

V čem bi lahko bili leta 2020 najboljši? V prvi polovici tega leta se je predsednik vlade hvalil, da nam gre odlično in da smo v boju priti virusu tako rekoč prvi v Evropi.

Zadnje teden pa se pogovarjamo, da je Slovenija v nekaterih časovnih obdobjih zadnje tedne v vrhu Evrope po številu mrtvih, kar je Janša v parlamentu v polemiki z Luko Mescem zanikal.

Fraza "Lahko pa smo najboljši«"zato lahko opiše zelo različne, tudi tragične možnosti.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES >>