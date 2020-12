STA Ukomu ni dolžna predati vseh dokumentov o poslovanju

Po mnenju pravnikov Saše Preliča in Nataše Pirc Musar mora tiskovna agencija vladnemu uradu za komuniciranje posredovati le dokumente, povezane s poslovanjem družbe, ne pa tudi informacij, ki posegajo v njeno avtonomijo in uredniško neodvisnost

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje

"Družbenik ima pravico do vpogleda v praktično vse dokumente poslovanja," je 1. decembra v Odmevih na Televiziji Slovenija dejal direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija.

Pri tem se je skliceval na 512. člen zakona o gospodarskih družbah in na pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2020, sklenjeno med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in Ukomom. Dejal je še, da so s poslanimi zahtevami želeli ugotoviti, ali je STA prihodnje leto upravičena do financiranja.

Po zakonu o STA je primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe tiskovne agencije dolžnost ustanovitelja. Edini ustanovitelj in družbenik STA je Republika Slovenija, v njenem imenu pa dolžnosti izvaja vlada. Pri tem je ustanovitelj dolžan zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost agencije. Sedmi člen zakona je tej v celoti posvečen, saj določa, da mora STA delovati »po načelih neodvisnega, nepristranskega in profesionalnega novinarsko-agencijskega obveščanja«.

Ukom je med 14. oktobrom in 30. novembrom na STA naslovil 12 dopisov z več kot 36 zahtevami za vpogled v poslovne dokumente agencije, so za Razkrinkavanje.si pojasnili na STA, pri čemer so bili ti zahtevki po oceni uprave nezakoniti.

Ukom je 22. oktobra med drugim zahteval podatke o številu opravljenih intervjujev s pevci zabavne glasbe, primerjavo njihovih dolžin in oceno o številu novih naročnikov, ki jih je STA pridobila po objavi oglasa v časniku Dnevnik. Zahteval je denimo tudi pojasnila o tem, koliko zaposlenih na STA je nasprotovalo objavi novice, v kateri se je ta odzvala na tvit premiera Janeza Janše, da je nacionalna tiskovna agencija »nacionalna sramota, eklatantna zloraba imena, ki ga nosi«.

Zakon o gospodarskih družbah v 512. členu določa, da mora poslovodja, v tem primeru direktor STA, družbenika, v tem primeru vlado, na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Toda člen prav tako določa, da lahko poslovodja zahtevo v primeru, da bi družbenik informacije uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi ji s tem povzročil občutno škodo, zavrne.

