Biden se je Pahorju zahvalil za čestitko, Janša z njo še naprej odlaša

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je v pismu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju zapisal, da se veseli prihodnjega dialoga

Borut Pahor in Joe Biden na enem od preteklih srečanj

© Twitter

Ljubljana, 25. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj na Twitterju objavil pismo, ki ga je prejel od novoizvoljenega predsednika ZDA Josepha Bidna. "Hvala za vaše prijazne besede in dobre želje. Žal mi je, da še nisva imela priložnosti za stik po telefonu," je v pismu zapisal Biden.

"V veliko čast mi je, da sem bil izvoljen za naslednjega predsednika ZDA in zavedam se, kako veliko dela je pred nami. S podpredsednico Harris bova prevzela položaj v času velikih globalnih izzivov - od novega koronavirusa do podnebnih sprememb -, ki presegajo meje in terjajo mednarodno sodelovanje. Veseliva se dela z vami in vašo vlado pri naslavljanju skupnih problemov, s katerimi se soočajo naše države in naši ljudje," je zapisal. "Veselim se prihodnjega dialoga," je dodal.

"Pismo novoizvoljenega predsednika ZDA Bidna predsedniku Pahorju. Kabineta obeh predsednikov sta v delovnem stiku," je ob objavi pisma na Twitterju zapisal Pahor.

Pahor je demokratu Bidnu 7. novembra v imenu Republike Slovenije in v svojem osebnem čestital za zmago na ameriških predsedniških volitvah 3. novembra, potem ko so ga ameriški mediji razglasili za zmagovalca volitev. Elektorji so nato 14. decembra potrdili Bidnovo zmago. Predsednik ZDA Donald Trump poraza še ni priznal. S svojimi čestitkami Bidnu še naprej odlaša tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. On in severnokorejski voditelj Kim Jong Un.