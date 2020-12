Izrael bombardiral Gazo, poškodovana tudi otroška bolnišnica

Po navedbah Hamasa je bila med letalskimi napadi zadeta tudi otroška bolnišnica, izraelska vojska pa je sporočila, da je do poškodbe otroške bolnišnice prišlo zaradi eksplozij v tovarni raket, ki je bila tarča napada

Izraelska vojska je minulo noč izvedla več letalskih napadov na cilje v palestinski enklavi Gaza. Pri tem pa je bila po navedbah tam vladajočega gibanja Hamas zadeta tudi otroška bolnišnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je že dopoldan sporočila, da so bili nočni napadi na cilje v Gazi povračilo za rakete, ki so priletele iz tega območja. Po njihovih navedbah so uničili tri cilje, med njimi tovarno za izdelavo raket, podzemno infrastrukturo in vojaški položaj.

Po navedbah Hamasa pa je bila v napadu izraelske vojske poškodovana bolnišnica za otroke. Zadeli so tudi center za osebe s posebnimi potrebami, poroča AFP.

Pri tem sta bili lažje ranjeni dve osebi, od tega najmanj en otrok, so po poročanju AFP sporočili zdravniški viri v Gazi.

Izraelska vojska je sporočila, da je do poškodbe otroške bolnišnice prišlo zaradi eksplozij v tovarni raket, ki je bila tarča napada. Bolnišnica pa nikakor ni bila cilj, so dejali.

"Hamas načrtno postavlja vojaške tarče v središče gosto poseljenih območij. Izraelska vojska pa se skuša z vsemi možnimi preventivnimi ukrepi izogniti poškodbam civilistov in civilnih stavb," so zatrdili v izraelski vojski.

Izraelska vojska navaja, da se je odzvala na dve raketi, ki sta iz Gaze poleteli proti mestu Aškelon. Prestregla jih je protiraketna obramba in škode nista povzročili, so pa zaradi preplaha morali pomagati več ljudem, ki so zaradi šoka poiskali bolnišnično pomoč, še navaja AFP.

1dF5kE7PpxE