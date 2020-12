Zastarela pravila, ki zgolj angleško govoreče državljane označujejo kot Američane

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda film o priseljenski družini, ki sledi ameriškim sanjam, označilo za tujejezični film

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje zlate globuse, je bilo deležno kritik, ko je enega najbolj pohvaljenih ameriških filmov letošnjega leta Minari uvrstilo v kategorijo tujejezičnih filmov. Minari se tako ne bo mogel potegovati za nagrado v kategorijah za najboljši film na podelitvi zlatih globusov.

Vidna imena v filmski industriji oporekajo takšni odločitvi Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, je nemška tiskovna agencija dpa povzela Los Angeles Times. Režijo večkrat nagrajenega filma Minari podpisuje Lee Isaac Chung, film pa pripoveduje o korejsko-ameriški družini, ki v 80. letih minulega stoletja živi na kmetiji v ameriški zvezni državi Arkansas.

Igralec in producent Daniel Dae Kim je na Twitterju potezo združenja imenoval za "filmski ekvivalent temu, da ti nekdo reče, da se vrni nazaj v svojo državo, ko je ta država pravzaprav ZDA".

Podobno razpravo je lani sprožil film The Farewell režiserke Lulu Wang, v katerem se liki pogovarjajo predvsem v mandarinščini. Tudi film Minari je večinoma v korejščini.

Kot je razvidno iz spletne strani zlatih globusov, Združenje tujih dopisnikov Hollywooda kot tujejezične označuje "celovečerne filme, dolge 70 minut ali več, kjer je vsaj 51 odstotkov dialoga v jeziku, ki ni angleščina, in so na ogled v državi izvora v 14 mesecih pred nagradami". Država izvora za Minari in The Farewell je ZDA.

Med pogoji je zapisano tudi, da so takšni filmi lahko nominirani "v vseh drugih kategorijah, razen v kategorijah za najboljšo dramo, muzikal ali komedijo, ki so izključno namenjene filmom v angleškem jeziku".

"Letos nisem videla bolj ameriškega filma, kot je Minari," je na Twitterju zapisala Lulu Wang in dodala: "Je zgodba o priseljenski družini v ZDA, ki sledi ameriškim sanjam. Resnično moramo spremeniti ta zastarela pravila, ki zgolj angleško govoreče državljane označujejo za Američane."

"Letos nisem videla bolj ameriškega filma, kot je Minari."



Lulu Wang

Lulu Wang je bila med tistimi, ki so spomnili na številne ameriške komponente tako v samem filmu kot na snemanju. V Minari med drugim igrata Steven Yeun iz serije Živi mrtveci in Yeri Han, film pa je premiero doživel januarja na filmskem festivalu Sundance, kjer je prejel nagradi občinstva in žirije v kategoriji ameriške drame.

Igralec Simu Liu, ki naj bi nastopil v Marvelovem filmu o superjunakih Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, je tvitnil: "Samo za zapisnik: Minari je ameriški film, ki ga je napisal in režiral ameriški filmski ustvarjalec in se dogaja v Ameriki z ameriškim glavnim igralcem, film pa je nastal v produkciji ameriškega podjetja."

Polemiki se je pridružil tudi demokratični kalifornijski kongresnik Ted Lieu, ki je med drugim pozval zlate globuse, naj si ime spremenijo v "zlati globusi le za angleško-govoreče" in spomnil, da imajo nagrade v imenu besedo globus, še navaja dpa.

KQ0gFidlro8

mQFC-VdgkUk