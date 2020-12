Pahor: »Cepivo je rešitev za probleme, v katerih smo se znašli letos. Je varno in učinkovito.«

Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da se bo proti covidu-19 cepil tudi sam

Predsednik republike Borut Pahor se je letos cepil tudi proti gripi ter fotografijo objavil na svojem profilu na Instagramu

© Instagram

Predsednik republike Borut Pahor je novico o prihodu prve pošiljke cepiva proti covidu-19 v Slovenijo sprejel z olajšanjem, upanjem in veseljem. Meni, da bo cepivo skoraj zanesljivo končalo to zdravstveno krizo, zato poziva vse, naj premislijo o cepljenju. Tudi sam se bo cepil, ko pride na vrsto.

"Cepivo je rešitev za probleme, v katerih smo se znašli letos. Je varno in učinkovito," je Pahor dejal ob robu današnjega nagovora ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Cepil se bo tudi sam. S predsednikom vlade Janezom Janšo in predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem so sicer razmišljali, da bi se za zgled cepili med prvimi, a so presodili, da za to ni potrebe. Glede na razpoložljive podatke namreč v Sloveniji večina ljudi z naklonjenostjo gleda na cepljenje. "Zato smo se odločili počakati, da pridemo na vrsto," je dejal.

Naj premislijo o tem, da bi se cepili, je pozval tudi vse prebivalce Slovenije.

Pahorju se zdi prav, da se cepljenje proti covidu-19 najprej omogoči najbolj ranljivim in želi si, da bi potekalo urejeno, uspešno ter čim bolj hitro. Država se bo po njegovih besedah po svojih najboljših močeh potrudila, da bo cepivo vsem dosegljivo.

"Cepivo je rešitev za kolosalne probleme, s katerimi smo se ukvarjali v tem letu," je ugotovil predsednik. Potem pa bo treba z veliko politično modrostjo in sodelovanjem regulirati socialne in gospodarske stiske, ki jih bo naplavila zdravstvena kriza, je sklenil.

Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 je v Slovenijo prispela včeraj v zgodnjih jutranjih urah. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana, jutri pa bodo z njim že cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli. Naslednjo pošiljko je pričakovati že prihodnji teden.