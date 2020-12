Po oceni Kreka bi lahko do avgusta cepili 1,2 milijona ljudi

Začetek množičnega cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji

Cepljenje v Domu starejših Kranj

V Sloveniji se je včeraj začelo prostovoljno cepljenje proti covidu-19. Med prvimi so bili cepljeni stanovalci domov za starejše, z manjšim delom odmerkov prve pošiljke cepiva pa so oz. še bodo cepili najbolj izpostavljene zaposlene v zdravstvu in domovih. Pristojni so začetek cepljenja pozdravili kot velik dan, ki daje upanje za konec epidemije.

Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko in nekdanji direktor Steklarne Rogaška Jože Pelko, je sporočila vlada. Cepili so jih v domovih starejših občanov v Lenartu, Ljubljani in Rogaški Slatini. Po cepljenju se vsi počutijo dobro, za cepljenje pa so se odločili, ker želijo ostati zdravi in ker zaupajo medicinski stroki.

Slovenija bo vsak teden dobila 16.000 odmerkov

Premier Janez Janša je ob včerajšnjem začetku cepljenja ocenil, da se je začela zadnja tretjina spopada z epidemijo. Če cepiva ne bi bilo, bi po dosedanjih projekcijah ob upoštevanju vseh ukrepov iz epidemije izšli šele aprila, je dejal in dodal, da je pred nami čas, ko je luč na koncu tunela vse močnejša, a je po njegovem treba ohraniti trezno glavo.

Janša, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, je v izjavi ob obisku največjega doma za oskrbo starejših v državi, Doma Danice Vogrinec v Mariboru, povedal, da bo v naslednjih tednih Slovenija dobila nekaj čez 16.000 odmerkov vsak teden, dopolnitev prve pošiljke bo prišla že naslednji teden. Vsaka pošiljka bo po njegovih besedah okrepila naše možnosti v spopadu z epidemijo. Sam se bo cepil takoj, ko bo na vrsti. A dokler je v državi nekaj 1000 odmerkov cepiva, je cepljenje velik privilegij.

Krek napovedal, da bodo prebivalstvo cepili postopno

Znanost nam je v rekordnem času dala to, kar smo si vsi želeli in dobili smo čudežno darilo - cepivo, ki odpira novo upanje, da se vrnemo tja, kjer smo nekoč bili, je ob začetku cepljenja v Rogaški Slatini dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek. Napovedal je, da bodo prebivalstvo cepili postopno glede na razpoložljive količine cepiva, najprej najbolj ogrožene, potem pa bodo sledile skupine, ki jih bodo postopoma vpeljali v cepilni sistem.

Vsi domovi za starejše so iz prve pošiljke, ki je v Slovenijo prispela v soboto in v kateri je bilo skupno 9750 odmerkov, dobili toliko cepiva proti covidu-19, kot je bilo interesa pri stanovalcih, za zaposlene pa v sorazmernem deležu, je včeraj dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Starejši od 80 let, ki so doma, bi lahko po njenih besedah na vrsto za cepljenje prišli proti koncu januarja.

Splošno prebivalstvo bo za cepljenje prišlo na vrsto marca ali pozneje, prej pa, če bosta odobreni cepivi drugih proizvajalcev, je dejala Magajne. Po oceni Kreka pa bi lahko do konca julija oz. avgusta cepili do 1,2 milijona ljudi, do takrat pa naj bi dobili še tri ali štiri vrste cepiv.

Prelomnica pri obvladovanju epidemije

Iz prve pošiljke so 550 odmerkov namenili tudi za cepljenje zaposlenih v bolnišnicah z intenzivnimi enotami za covidne bolnike. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so dobili 125 odmerkov, med prvimi sta se cepila direktor Vojko Flis in strokovni direktor Matjaž Vogrin. Cepiti so že začeli tudi v ljubljanskem kliničnem centru, cepili naj bi jih 54 na najbolj izpostavljenih deloviščih. Med prvimi sta se cepili predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in infektologinja Bojana Beović, tudi vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Obe sta včerajšnji dan označili za pomembno prelomnico pri obvladovanju epidemije.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je ob obisku doma za starejše v Lenartu spomnil, da so vsi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa še vedno v veljavi. "Uporabljajmo masko in razdaljo, ne rokujmo se ter razkužujmo in umivajmo si roke. To so najpreprostejši ukrepi, s katerimi ščitimo sebe in druge ter preprečimo prenos virusa," je poudaril.