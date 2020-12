Rekordno nizka podpora Janševi vladi

Vlado podpira manj kot tretjina anketirancev

Janez Janša, premier RS

© Gašper Lešnik

Delo vlade podpira manj kot tretjina anketirancev, kar je nova rekordno nizka podpora, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je agencija Mediana opravila za POP TV. Med strankami najvišjo podporo ohranja največja vladna stranka SDS, najbolj pa je narasel delež neopredeljenih, saj skoraj četrtina vprašanih ne ve, katero stranko bi volili.

Da podpirajo delo vlade, je odgovorilo 31,5 odstotka vprašanih, ne podpira pa je 58,1 odstotka. Še manj ljudi podpira delo parlamenta, in sicer 22,5, medtem ko dela parlamenta ne podpira 62,7 odstotka ljudi.

Med strankami najvišjo podporo ohranja največja vladna stranka SDS (17,3 odstotka), ki je v primerjavi s prejšnjim mesecem pridobila 0,8 odstotka podpore. Prav toliko je podpora padla drugouvrščeni SD, ki so prejela 10,2 odstotka glasov anketirancev, na tretjem mestu pa je Levica z 8,4 odstotka podpore.

Najbolj je narasel delež neopredeljenih, saj skoraj četrtina vprašanih ne ve, katero stranko bi volili.

Sledijo še LMŠ (7,3 odstotka), NSi (5,6 odstotka), pod tremi odstotki pa so še SAB (2,3 odstotka), Piratska stranka (1,8 odstotka), DeSUS (1,7 odstotka), SLS (1,5 odstotka), SNS (1,3 odstotka), Zeleni (1,2 odstotka), Dobra država (1,1 odstotka) in SMC (0,9 odstotka). Triindvajset odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili, kar je deset odstotnih točk več kot v novembru. Vsak deseti (10,3 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih strank, ostali niso želeli odgovoriti (3,9 odstotka).

Med politiki je bil tudi v decembru na vrhu lestvice priljubljenosti predsednik republike Borut Pahor, sledi evropska poslanka NSi Ljudmila Novak in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Četrti je zdaj že nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar, peti predsednik državnega zbora Igor Zorčič, šesti pa je prvak NSi in obrambni minister Matej Tonin.

Tem v prvi deseterici sledijo še zunanji minister Anže Logar, vodja SD Tanja Fajon, evropska poslanka Romana Tomc in ministrica za šolstvo Simona Kustec. Predsednik vlade Janez Janša se je uvrstil na 16. mesto, zadnja tri mesta pa so zasedli notranji minister Aleš Hojs, vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša in novi vodja DeSUS Karel Erjavec kot 20. na lestvici.

Anketo je agencija Mediana opravila na vzorcu 712 anketirancev.