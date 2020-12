Rasistični prispevek v Demokraciji ni bil satira

Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da se nestrpnost v času epidemije covida-19 v Sloveniji povečuje, evropska komisija pa, da sta razloga za diskriminacijo vse prepogosto rasa ali narodnost

Glavni in odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak je 7. decembra v komentarju Jaz, rasist 3.0 na spletnem portalu Demokracija.si trdil, da je šlo v prispevku Aleksandra Škorca z naslovom Presežki 5, ki ga je tednik objavil 3. decembra, za »alegorično satiro«. Komentar je napisal v odziv na poročanje medijev, da je besedilo rasistično.

Biščak je komentar objavil v odziv na poročanje medijev, da je besedilo Presežki 5 rasistično. V njem je Škorc med drugim zapisal: »Ker se bela rasa ne zmore obraniti pred navalom nekaterih ras, bo Bog ustvaril virus, ki bo najnaprednejšo raso rešil pred uničenjem. Je Bog torej rasist? Ravno toliko kot ljudje, ki iztrebljajo določene, njim škodljive živalske in rastlinske vrste. Ne gre za rasizem, gre za očiščenje. Odstranitev plevela.«

Aleksander Škorc v Demokraciji

Po mnenju profesorja Marka Juvana z inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU besedilo Presežki 5 ni satira, saj avtor tudi v svojih siceršnjih spisih ne zagovarja multikulturalizma, demokratične odprtosti do tujcev in drugače mislečih, temveč ravno nasprotje tega.

Da besedilo ni satira, so potrdili tudi drugi sogovorniki: predstojnik inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC Sazu Kozma Ahačič, profesor novinarstva Marko Milosavljević, profesor retorike in argumentacije Igor Ž. Žagar in satirik Marko Radmilovič.

Podrobnejše pojasnilo, zakaj Presežki 5 niso satira, pa tudi, kaj se je razkrilo, ko so šli novinarji po sledi vprašanj na družbenih omrežjih, da je Aleksander Škorec psevdonim, preberite na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.