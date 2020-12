Zapor za ljubiteljsko novinarko, ki je poročala o izbruhu novega koronavirusa

Sodišče v kitajskem Šanghaju je danes na štiri leta zapora obsodilo ljubiteljsko novinarko Zhang Zhan, ker je s svojim poročanjem o izbruhu novega koronavirusa v Wuhanu spodbujala jezo in spore. Zhang je spomladi objavljala videoposnetke o razmerah v Wuhanu. Poleg nje so takrat aretirali tudi številne druge "državljanske novinarje".

Zgang je spomladi na vrhuncu epidemije covida-19 na portalu Youtube objavila več posnetkov o razmerah v Wuhanu, kjer so pred enim letom prvič potrdili novi koronavirus. Takrat so oblasti aretirale več "državljanskih novinarjev", ki so na družbenih omrežjih poročali o izkušnjah ljudi iz Wuhana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju časnika South China Morning Post je njen odvetnik sporočil, da je Zhang v precej slabem stanju in je prišla na sodišče z invalidskim vozičkom. Od maja je bila v preiskovalnem priporu in naj bi iz protesta nekaj časa zavračala hrano.

Kitajska je po podatkih organizacije Novinarji brez meja ena od držav z največ zaprtimi novinarji in blogerji. Na seznamu medijske svobode je država na repu lestvice. Vedno znova poročajo o primerih tujih novinarjev, ki jih zaradi kritičnega poročanja izženejo iz države ali pa imajo težave pri podaljševanju vizumov.

