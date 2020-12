Prihaja predzgodba Pobesnelega Maxa

Pri produkcijski hiši Warner Bros so napovedali, da bodo leta 2023 v kinematografe prišli predzgodba uspešnice Pobesenli Max: Cesta besa (2015) z naslovom Furiosa, muzikal po s Pulitzerjem nagrajenem romanu Barva škrlata, ki ima že istoimensko filmsko priredbo, in družinski film Coyote vs. Acme, navaja ameriška filmska revija Variety.

Ta mesec so pri produkcijski hiši Warner Bros napovedali, da bodo vse premiere filmov, ki so načrtovane za leto 2021, med njimi Matrica 4, Dune: peščeni planet in The Suicide Squad, ki bo delno nadaljevanje Odreda odpisanih (2016), hkrati ponudili v kinodvoranah in prek ponudnika pretočnih vsebin HBO Max. Odločitev je padla zaradi pandemije covida-19, strategija, ki naj bi veljala eno leto, pa je bila deležna kritik iz vseh koncev Hollywooda.

Sredina odločitev produkcijske hiše sicer nakazuje, da pri Warner Bros ostajajo predani kinematografom, saj so datumi, napovedani za leto 2023, dnevi premier v kinodvoranah, navaja Variety.

V naslovni vlogi v filmu Furiosa bo nastopila Anya Taylor-Joy, ob njej bosta zaigrala Chris Hemsworth in Yahya Abdul-Mateen. Peti film v franšizi Pobesneli Max naj bi v kinematografe prišel 23. junija 2023, tako kot vse dosedanje filme pa ga bo režiral George Miller, ki bo tudi scenarist in producent. Pridružil se mu bo dolgoletni sodelavec Doug Mitchell.

Družinski film Coyote vs. Acme režiserja Dava Greena, ki bo hibrid igranega in animiranega filma, bo na velika platna prišel 21. julija 2023. Osredotočil se bo na večno rivalstvo med Wilejem E. Coyotejem in njegovim dostavljavcem pošte. Pri scenariju, ki temelji na istoimenskem fiktivnem članku Iana Frazierja v reviji New Yorker, sodeluje režiser Varuhov galaksije (2014) James Gunn. Producenta bosta Gunn in Chris DeFaria.

Muzikal Barva škrlata, ki bo v kina prišel 20. decembra 2023, bo temeljil na s tonyjem nagrajenem muzikalu iz leta 2005 in filmu iz leta 1985. Režiral ga bo Blitz Bazawule, producirala pa ga bosta Oprah Winfrey in Steven Spielberg. Film bo podal zgodbo temnopolte Celie, ki v začetku 20. stoletja živi na jugu ZDA in se s pomočjo dveh prijateljev nauči samospoštovanja.

Spielberg je v 80. letih minulega stoletja režiral originalni film, ki je nastal po istoimenskem romanu avtorice Alice Walker, v njem pa so zaigrali Danny Glover, Whoopi Goldberg in Oprah Winfrey, še navaja Variety.

