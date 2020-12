Japonska za tujce zaprla državo

Do konca januarja tuji državljani ne bodo smeli vstopiti v državo

Japonska se je po prvih potrjenih primernih novega seva novega koronavirusa odločila, da zapre državo za vse tujce. Do konca januarja tuji državljani ne bodo smeli vstopiti v državo, je danes sporočila vlada. Novi sev so medtem potrdili tudi v Južni Koreji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Japonskem so doslej potrdili osem primerov novega seva. Štirje bolniki se zdravijo v bolnišnici, preostali pa niso kazali simptomov in so v karanteni, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Japonska vlada je že v četrtek začasno prepovedala vstop v državo tujim državljanom, ki so bili nedavno v Veliki Britaniji ali Južni Afriki. V državi na jugu afriške celine so namreč potrdili še en nov sev novega koronavirusa.

Japonski se je doslej uspelo izogniti hujšemu izbruhu novega koronavirusa. Zaenkrat so potrdili več kot 220.000 okužb, umrlo je okoli 3250 ljudi. Porast okužb beležijo predvsem v zadnjih tednih, v soboto so tako potrdili rekordnih 3881 novih okužb v 24 urah.

Novo različico koronavirusa, ki naj bi bila precej bolj nalezljiva, so doslej med drugim potrdili še v Kanadi, Jordaniji, Nemčiji, na Norveškem in Danskem.

Novi sev iz Velike Britanije se še naprej širi tudi v druge države. Tri primere so med drugim potrdili v Južni Koreji. Gre za domačine, ki so prispeli v domovini iz Velike Britanije prejšnji teden.

Južna Koreja je vse letalske povezave z Otokom prekinila že 23. decembra, omejitev prometa bo predvidoma v veljavi do konca leta.

