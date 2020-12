Tožbe zaradi računov za akcijo vračanja v domovino med pandemijo

Spomladi je v EU potekala največja akcija vračanja državljanov, ki so med pandemijo covida-19 obtičali v tujini

Spomladi je v EU potekala največja akcija vračanja državljanov, ki so med pandemijo covida-19 obtičali v tujini. Nemško zunanje ministrstvo je poleti državljanom začelo pošiljati račune za delno kritje reševalne akcije, vendar je več ljudi zaradi tega vložilo tožbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemško zunanje ministrstvo je spomladi v domovino prepeljalo več deset tisoč Nemcev, ki so po zaprtju meja zaradi pandemije obtičali v tujini. Vendar akcija ni bila brezplačna, poleti so začeli na domove rešenih državljanov pošiljati račune. Doslej so poslali okoli 28.000 računov.

Od takrat se je nabralo že 60 tožb državljanov, ki se upirajo plačilu računov, je razvidno iz odgovora zunanjega ministrstva na poslansko vprašanje.

V največji reševalni akciji so takrat tudi ob pomoči turističnih agencij skupno v domovino prepeljali 240.000 Nemcev. Od tega je med drugim vlada rešila okoli 67.000 turistov, ki so potovali v lastni režiji. Tem je nato tudi izstavila račune. Zneski so bili primerljivi z letalskimi vozovnicami v ekonomskem razredu. Potnikom s Kanarskih otokov so na primer izstavili račun za okoli 200 evrov, tistim iz Nove Zelandije pa za več kot 1000 evrov.

Obenem pa je uspelo državi do sredine decembra zbrati 10,6 milijona evrov, kar predstavlja okoli 11 odstotkov stroškov celotne reševalne akcije, ki je znašala 93,8 milijona evrov. Zunanje ministrstvo je poleti ocenilo, da bodo rešeni potniki prispevali skupno skoraj 40 odstotkov stroškov.

Reševalno akcijo je delno krila tudi Evropska unija, nemški davkoplačevalci pa bodo morali prispevati še okoli 23 milijonov evrov oz. 24 odstotkov stroškov, piše portal nemškega tednika Der Spiegel.