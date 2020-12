Odkrili ostanke rimske okrepčevalnice

V Pompejih so arheologi izkopali dobro ohranjen rimski pult okrepčevalnice, ki je delovala, ko jo je pred skoraj 2000 leti ob izbruhu pokopal vulkan Vezuv

V Pompejih so arheologi izkopali dobro ohranjen rimski pult okrepčevalnice, ki je delovala, ko jo je pred skoraj 2000 leti ob izbruhu pokopal vulkan Vezuv. Okrepčevalnica naj bi bila ena najstarejših v Pompejih, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soboto sporočili iz arheološkega parka. Pult okrepčevalnice krasijo različne podobe.

"Neverjetna priložnost je, da lahko preučimo to rimsko gostišče, ker je prvič, da smo uspeli izkopati celovito tovrstno najdbo," je dejal predstavnik muzeja.

Rumeno obarvani pult, ki so ga deloma že izkopali leta 2019, krasijo podobe živali, prizori iz vsakodnevnega življenja in slika morske nimfe na morskem konjičku. Naslikane race in petelin so najverjetneje primeri živali, ki so jih kuhali v gostišču.

Starodavni rimski mesti Pompeje in Herkulanej je izbruh Vezuva pod pepelom, blatom in lavo pokopal leta 79. Pompeje so ponovno odkrili v 18. stoletju, od tedaj pa si na območju sledijo vedno nova odkritja. So ena najbolj obiskanih turističnih točk v Italiji, še navaja dpa.

V kamnito mizo so vklesane luknje, za katere raziskovalci menijo, da so služile prikazovanju hrane, ki je bila naprodaj. Neznani šaljivec pa naj bi v pult poleg ene od slik vklesal napis v latinščini, ki vsebuje ostre besede o moškem po imenu Nicias, ki bi lahko bil lastnik prodajalne. Arheologi domnevajo, da sta se moška nahajala v okrepčevalnici, ko ju je presenetil izbruh vulkana.

Med izkopavanji so namreč strokovnjaki našli posmrtne ostanke ljudi in živali, ki jih je pod seboj pokopal vulkanski izbruh. Prvi rezultati nakazujejo, da človeški ostanki pripadajo približno 50 let stari osebi, ki je najverjetneje ležala na neki vrsti ležišča, druge ostanke pa še proučujejo.

