Janša vztraja, da vlada ne bo izpolnila obveznosti do STA

Premier je dejal, da bodo obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) izpolnjene, ko bo vlada prejela zahtevano dokumentacijo

Janez Janša in njegova vlada ogrožata obstoj in delo Slovenske tiskovne agencije (STA)

© Uroš Abram

Pogodbene obveznosti do STA bodo izpolnjene takoj, ko bo Ukom prejel in preveril zahtevano dokumentacijo, je na Twitterju navedel premier Janez Janša. Poziv direktorja STA Bojana Veselinoviča k vnovični vzpostavitvi rednega financiranja STA pa je označil za posmeh vladavini prava.

Janša je na Twitterju zapisal, da je bila aktualna pogodba, ki ureja medsebojne obveznosti med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in vladnim uradom za komuniciranje (Ukom), podpisana decembra 2019, v času vlade Marjana Šarca. Direktor STA ob podpisu pogodbe po navedbah Janše "ni imel nobenih pripomb na Ukom kot predstavnika vlade".

Zato je po mnenju predsednika vlade "nesprejemljivo, da danes išče različne izgovore in ne upošteva podpisane pogodbe". "Če Ukom ne bi bil pristojen za podpis pogodbe, potem bi bila ta enostavno nična in bi morala STA proračunu vrniti še ves denar, izplačan od januarja letos," je še zapisal in dodal, da je "pozivanje k nezakonitemu ravnanju v korist direktorja agencije, ki eklatantno krši pogodbo in ogroža socialni položaj zaposlenih, posmeh vladavini prava".

"Ni res, da bi koga pozival k nezakonitemu ravnanju, ampak je v prav to mene kot direktorja STA silila serija dopisov, ki si jih je privoščil direktor Urbanija. S svojim samovoljnim ravnanjem krši ne le pogodbene obveznosti do STA, ampak Vlado RS, ki je po zakonu o STA dolžna zagotoviti financiranje naše javne službe, peha v kršenje zakonodaje. In prav to je eden večjih posmehov vladavini prava, ki si za žrtev jemlje zaupanja vredno STA in njene sodelavce."



Bojan Veselinovič,

direktor STA

Na zapis Janeza Janše na Twitterju se je odzval tudi direktor STA Bojan Veselinovič. "Kot direktor nisem nikoli izjavil, da Ukom nima pooblastila za podpis pogodbe s STA. Podpisal sem jo ne le v obdobju Šarčeve vlade, ampak tudi takrat, ko je bil direktor Ukoma Anže Logar, pa tudi z vsemi ostalimi direktorji Ukoma vmes. Opozoril pa sem, da na podlagi podpisa pogodbe Ukom nima pooblastila za družbeniške pravice za želene listine in vpogled v nekatere zahtevane podatke. Ni res, da bi koga pozival k nezakonitemu ravnanju, ampak je v prav to mene kot direktorja STA silila serija dopisov, ki si jih je privoščil direktor Urbanija. S svojim samovoljnim ravnanjem krši ne le pogodbene obveznosti do STA, ampak Vlado RS, ki je po zakonu o STA dolžna zagotoviti financiranje naše javne službe, peha v kršenje zakonodaje," je povedal Veselinović in dodal, da je prav to je eden večjih posmehov vladavini prava, ki si za žrtev jemlje zaupanja vredno STA in njene sodelavce.

NSi meni, da se mora plačilo izvesti takoj

V NSi so glede zapleta pri financiranju STA izpostavili, da je treba že opravljeno delo iz naslova javne službe STA skladno s pogodbenimi določili plačati, plačilo pa se mora izvesti takoj, ko STA vladnemu uradu za komuniciranje (Ukom) posreduje zahtevano dokumentacijo. Rešitev nastalega spora vidijo v dogovoru med vodstvom Ukoma in STA.

Z zahtevano dokumentacijo se po mnenju NSi, ki so ga javnosti že sporočili, zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev iz naslova izvajanja javne službe. Vodstvo Ukoma in STA pozivajo, da "v dobro vseh novinark in novinarjev STA nastali spor čim hitreje razumno in dogovorno razrešita".

Vodstvo STA je namreč v zadnjem pismu vladi pozvalo predsednika vlade Janeza Janšo ter vse ministre, da podprejo zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih mesecih tega leta. Od vlade pričakujejo, da bo znova vzpostavila financiranje STA za leto 2020 in podpisala letno pogodbo o financiranju javne službe STA v letu 2021.

Ustavitev financiranja s strani Ukoma je nezakonita, saj Ukom pogojuje plačevanje mesečnih nadomestil za opravljanje javne službe z dostavo nekaterih dokumentov, čeprav nikoli ni navedel niti pravne osnove niti se ni izkazal z ustreznim pooblastilom za pravico do dostopa do informacij STA. Šele v začetku decembra pa so bili seznanjeni, da ne obstaja pravni akt, s katerim bi vlada pooblastila Ukom, da nastopa v njenem imenu v razmerju do STA. To izhaja iz odgovora, ki ga je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja od Ukoma pridobila poslanka SMC Janja Sluga. Tega dejstva pa informacija Ukoma o nezmožnosti izvajanja letne pogodbe o opravljanju javne službe, ki jo je še pred tem konec novembra obravnavala vlada na eni izmed dopisnih sej, ne upošteva.

SMC za urgentno rešitev še letos

Predsednik SMC, minister za gospodarstvo in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je sicer danes sporočil, da bo zaradi različnih interpretacij glede financiranja STA vladi predlagal sklep, s katerim bodo Ukomu dali jasna pooblastila in navodila glede izvajanja nalog. Vlada mora po njegovih besedah zaplet rešiti urgentno, to je še letos, saj delo STA ne sme biti ogroženo, so Počivalškove besede navedli na ministrstvu. Prizadevanja kolektiva STA podpira tudi predsednik DZ Igor Zorčič, sicer prav tako član SMC.