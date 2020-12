Izvršni odbor SAB podprl Erjavca za mandatarskega kandidata

Stranka Alenke Bratušek soglaša s predlogom

Karl Erjavec in Alenka Bratušek

© Borut Krajnc

Izvršni odbor SAB je na včerajšnji seji sprejel sklep, da "soglaša s predlogom stranke DeSUS in podpira Karla Erjavca za mandatarja ob vložitvi konstruktivne nezaupnice", so sporočili iz stranke. Erjavec ima tako zdaj že zagotovljeno podporo SAB in LMŠ, v torek bo o tem odločalo predsedstvo SD.

Predsednik DeSUS je sicer že v včerajšnji izjavi v DZ po sestanku s strankami koalicije ustavnega loka (KUL) pojasnil, da je dobil zagotovila, da bo na organih posameznih strank potrjen kot mandatar morebitne prihodnje vlade. Kdaj in na kakšen način bodo o tem odločali v Levici, za zdaj še ni znano.

Čeprav je Erjavec pred dnevi napovedal, da bodo konstruktivno nezaupnico s predlogom njega kot kandidata za predsednika vlade vložili še letos, pa je dejal, da bi radi pred tem opravili še pogovore s SMC o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije. Erjavec pričakuje pogovore v tem tednu. V SMC se na Erjavčeve izjave za zdaj niso odzvali.

Če pogovori s SMC ne bodo uspešni, pa se bodo znotraj KUL odločili o nadaljnjih korakih, je napovedal.

Iz SAB so po končanem odločanju izvršnega odbora sicer sporočili še, da so že pred časom izrazili zadovoljstvo z dogovorjenimi in usklajenimi programskimi izhodišči koalicije KUL.