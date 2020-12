Še eno sporno kadrovanje Janševe vlade

Sindikat Glosa je na vlado in na ministrstvo za kulturo naslovil pismo, v katerem opozarja na kadrovske rošade

Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Sindikat Glosa je na vlado in na ministrstvo za kulturo naslovil pismo, v katerem opozarja na kadrovske rošade v Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Kot so zapisali, že dlje časa pozivajo k imenovanju direktorja JSKD, saj se mandat izteče konec leta. Namesto imenovanja so za vodenje pooblastili članico nadzornega sveta JSKD.

V Glosi so ob tem zapisali, da jih znova muči vprašanje, ali ima vlada ob menjavah na čelu ključnih nacionalnih kulturnih institucij v mislih strokovna merila in usposobljenost kandidatov.

Kot poudarjajo, direktor ni bil imenovan, kljub temu, da je nadzorni svet JSKD že oktobra podal predlog kandidata, ki je bil izbran na podlagi javnega natečaja. Dosedanji direktor JSKD Marko Repnik po mnenju Glose izpolnjuje vse predpisane pogoje. Kot so poudarili, je Repnik kot direktor v zadnjem mandatu JSKD vodil zelo uspešno.

V Glosi so ob tem zapisali, da jih znova muči vprašanje, ali ima vlada ob menjavah na čelu ključnih nacionalnih kulturnih institucij v mislih strokovna merila in usposobljenost kandidatov.

Namesto imenovanja Repnika, ki je bil edini kandidat, so na JSKD dobili odgovor, iz katerega je razvidno, da so za opravljanje direktorske funkcije do enega leta pooblastiti članico nadzornega sveta JSKD Metko Šošterič, ki je, kot poudarjajo v Glosi, sicer uslužbenka ministrstva za kulturo.

Kot so poudarili v Glosi, "nimajo proti njej prav ničesar, osupli in jezni pa smo zaradi nepredstavljivega 'pišmevuhovskega' odnosa, ki znižuje standarde in onemogoča normalno poslovanje ter izvajanje namena, nalog in dejavnosti, predpisanih z zakonodajo" .