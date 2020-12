Konservativni časnik poziva Trumpa, naj prizna izid volitev

Pri New York Postu Trumpa obenem pozivajo, naj ne posluša svojih svetovalcev, ki pozivajo k državnemu udaru

Uredniški odbor konservativnega časopisa New York Post je včeraj objavil javni poziv predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, naj prizna poraz na predsedniških volitvah 3. novembra ter zmago demokratskega kandidata Joea Bidna. Časnik je Trumpa tudi pozval, naj ne posluša svojih svetovalcev, ki pozivajo k državnemu udaru.

Pri časniku so tudi kritični do tega, da se Trump bolj osredotoča na spreobrnitev svojega jasnega poraza kot na pomoč republikancem pri zmagi na dveh ključnih senatnih volitvah v Georgii 5. januarja prihodnje leto, ki bodo odločale, kdo bo imel naslednji dve leti večino v zveznem senatu.

"Na žalost si obseden s 6. januarjem, ko bo kongres formalno potrdil izid glasovanja elektorjev, in tvitaš, da dokler bodo imeli republikanci pogum, lahko spreobrnejo rezultat in ti zagotovijo nova štiri leta. Z drugimi besedami navijaš za nedemokratični državni udar," so zapisali uredniki New York Posta, ki je bil doslej vedno izrazito na Trumpovi strani.

V nadaljevanju okrcajo Trumpa tudi zaradi tega, ker posluša zagovornike teorije zarote, ki mu govorijo to, kar želi slišati glede možnosti, da ostane na položaju. "Sidney Powell je nora. Predlog Michaela Flynna za državni udar je enak izdaji in sramota," je New York Posta zapisal o Trumpovi odvetnici in nekdanjem svetovalcu za nacionalno varnost ZDA.

Časnik tudi opozarja Trumpa, da s svojim obnašanjem demokratom pomaga na senatnih volitvah drugega kroga v Georgii. "Če zmagajo, te bodo odpisali kot odklon od normalnosti z enim mandatom in iskreno povedano, pri tem jim pomagaš," je še zapisal New York Post.

Trump je na predsedniških volitvah izgubil proti Bidnu za več kot sedem milijonov glasov volivcev po ZDA in tudi glede na elektorske glasove, ki jih kandidat osvoji z zmagami po posameznih zveznih državah.

Elektorji so izide formalno potrdili 14. decembra, ustava pa predvideva še, da zvezni kongres na zasedanju pod vodstvom podpredsednika ZDA Mika Pencea 6. januarja formalno potrdi izid glasovanja elektorjev. Nekateri Trumpovi kongresniki nameravajo pri tem delati težave, česar vodstvo stranke ne podpira.