Papež zaradi finančnih škandalov zaostril nadzor nad vatikanskim denarjem

Odločil se je za večjo centralizacijo finančnih tokov v Vatikan in odvzel pooblastila državnemu sekretariatu

Papež Frančišek

© Flickr

Papež Frančišek je z apostolskim pismom zaostril nadzor nad vatikanskim denarjem, potem ko je to cerkveno državo pretresel niz finančnih škandalov. Odločil se je za večjo centralizacijo finančnih tokov v Vatikan in odvzel pooblastila državnemu sekretariatu, poročajo tuje tiskovne agencije. Od 1. januarja bo za upravljanje kapitala in nepremičnin, ki so v lasti Vatikana, skrbela uprava za dediščino Svetega sedeža (APSA), je sklenil papež v pismu, ki je bilo objavljeno včeraj.

Boljša organizacija upravljanja ter nadzor gospodarskih in finančnih aktivnosti Svetega sedeža je ključna točka reform vatikanske kurije, je odločil papež Frančišek. Zagotoviti želi bolj transparentno in učinkovitejše upravljanje ter jasno ločitev odgovornosti in funkcij v Vatikanu, pojasnjuje nemška tiskovna agencija dpa.

Tako bo APSA zdaj prevzela nadzor nad bančnimi računi in tudi investicijami v nepremičnine, vključno z vložki v podjetja in vzajemne sklade, kar je bilo prej v pristojnostih državnega sekretariata. Državni sekretariat naj bi do 4. februarja prenesel tudi vsa tekoča sredstva na en ločen račun.

Papež namerava s tem doseči več transparentnosti glede tekoče porabe sredstev, saj imajo številni organi Vatikana svoje račune. Finančni tokovi so zaradi tega pogosto nepregledni in zbujajo pomisleke o različnih nepravilnostih. Poleg tega so velike izgube na nepremičninskem trgu v Londonu poskrbele za veliko pozornost javnosti, še navaja dpa.