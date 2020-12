V letu 2020 ubitih najmanj 50 novinarjev

Zaskrbljujoča statistika

V letu 2020 je bilo v svetu ubitih najmanj 50 novinarjev in medijskih delavcev, ugotavlja organizacija Novinarji brez meja (RSF). "Velika večina jih je bila načrtno umorjenih, ker so preiskovali korupcijo, organizirani kriminal ali uničevanje okolja," ugotavlja organizacija v poročilu o svobodi medijev v letu 2020."Mnogi so bili ubiti tudi zato, ker so poročali o demonstracijah," še izpostavljajo v novinarski organizaciji.

Najnevarneje države za medijsko svobodo v letu 2020 so bile Mehika, Irak, Afganistan, Indija in Pakistan. Skupno je bilo v zadnjih desetih letih zaradi opravljanja novinarskega dela ubitih najmanj 937 ljudi. Leta 2019 jih je bilo 53, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Poleg tega je več sto novinarjev umrlo zaradi covida-19. Koliko se jih je zaradi svojega dela okužilo z novim koronavirusom, je nemogoče ugotoviti," so še zapisali v poročilu RSF. Najmanj trije novinarji so umrli zaradi pomanjkljive zdravstvene oskrbe, potem ko so se okužili z novim koronavirusom v zaporih v Egiptu, Rusiji in Savdski Arabiji, so navedli.

V Iranu so 12. decembra usmrtili nekdanjega vidnega predstavnika opozicije, novinarja Ruholaha Zama. To je bila prva smrtna kazen v Iranu za novinarja, ki so jo izvedli po tridesetih letih.

Na vrhu seznama najnevarnejših držav za novinarje v letu 2020 je Mehiki, kjer jih je bilo ubitih osem. "Še posebej nevarno je za tiste, ki preiskujejo povezave med mamilarskimi karteli in politiko. In zadnji umori so še posebej brutalni - truplo časopisnega novinarja so našli obglavljeno, nekega novinarja spletnega portala pa so razkosali, opozarjajo v RSF.

xPijnbK1ytk

V Iraku je bilo ubitih šest novinarjev, ki so poročali o protestih. Ubili so jih neznanci. "Nekatere so umorili kar na cesti, ne da bi bil potem kdo za to kaznovan ali pa da bi bila uvedena resna preiskava," pojasnjujejo v poročilu.

Podobno je tudi v Afganistanu, kjer je bilo ubitih najmanj pet medijskih delavcev, odgovornih za to pa nihče ne išče. Še posebej nevarno je v Afganistanu za ženske. Ubita je bila televizijska voditeljica, ki se je zavzemala za boljšo zaščito novinark, še navajajo v RSF.