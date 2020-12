Od jutri 24-urni telefon za pomoč ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja

080 11 55

© pixnio.com

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja bo z novim letom vzpostavilo 24-urno svetovalno linijo. Pogovor in svetovanje bo na voljo na brezplačni, anonimni in zaupni telefonski številki 080 11 55, ki bo delovala 24 ur na dan, vse dni v tednu. Prijavo nasilja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti, na društvo pa se lahko obrnete tudi za informacije o tem, kako in kje poiskati pomoč.

Omogočajo tudi možnost umika v zatočišče oziroma varno hišo, kamor se ženske z otroki lahko umaknejo pred nasiljem in si ob podpori na novo uredijo življenje.

Društvo ponuja tudi individualno psihosocialno in psihološko pomoč za osebe z izkušnjo nasilja, vse, ki so se v času pandemije znašli v dodatnih stiskah in so anksiozni ali pa imajo težave v partnerski zvezi.

Prav tako se je v okviru društva mogoče vključiti v spletno podporno skupino, namenjeno ženskam, ki bi želele svoje stiske deliti z drugimi.