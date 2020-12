Javnih praznovanj večinoma ne bo, ponekod pa bodo vseeno ognjemeti

Pandemija bo zaznamovala tudi tradicionalne novoletne zabave po svetu

Pandemija covida-19 bo letos zaznamovala tudi novoletna praznovanja. Javnih praznovanj večinoma ne bo, ponekod pa bodo vseeno potekali tradicionalni ognjemeti. Med prvimi bodo v novo leto vstopili Avstralci, kjer se običajno na sto tisoče ljudi zbere na silvestrovanju v pristanišču in nestrpno čaka enega največjih ognjemetov ob znameniti operni hiši. Tudi letos bodo pripravili ognjemet, vendar bo zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa potekal brez obiskovalcev. Oblasti so ljudi prosile, naj si dogajanje ogledajo preko prenosa v živo, zbiranje ob pristanišču namreč ne bo dovoljeno.

Tajvan bo tudi letos organiziral znameniti ognjemet ob stavbi Taipei 101. Petminutno predstavo ob 509 metrov visoki stolpnici bo po napovedih organizatorjev pospremilo okoli 16.000 raket. Oblasti so sicer nekaj javnih dogodkov preventivno odpovedale, potem ko so v državi potrdili prvi lokalni prenos novega koronavirusa od aprila. Vsi, ki se bodo udeležili silvestrskih zabav, bodo morali navesti kontaktne informacije, obvezno bo nošenje mask, prepovedano bo uživanje hrane in pijače z izjemo vode.

Tudi v Nemčiji bo letos silvestrovanje potekalo drugače. Poleg prepovedi prodaje pirotehničnih sredstev namreč ne bo niti ognjemeta nad znamenitimi Brandenburškimi vrati v prestolnici. Tako so se odločili pri nemški radioteleviziji ZDF, ki bi prenašala ognjemet v okviru svoje silvestrske oddaje. Še vedno pa bodo prenašali koncerte, četudi bodo ti potekali brez obiskovalcev.

Čeprav so ognjemet odpovedali tudi v Parizu, pa se Parižani ne bodo v celoti odrekli silvestrski zabavi. Pionir elektronske glasbe Jean-Michel Jarre bo v katedrali Nore-Dame pripravildogodek v živo in virtualno. Na silvestrovo bo ob 23.25 nastopil v živo v svojem studiu nedaleč od Notre-Dame, medtem ko bo hkrati v katedrali nastopil virtualno preko avatarja.

V Hamburgu pa bodo kljub omejitvam na silvestrovo tamkajšnji simfoniki tradicionalno zaigrali Beethovnovo 9. simfonijo. Zaradi omejitev bo sicer simfonija rahlo prilagojena in jo bodo izvedli brez pevskega zbora. Koncert brez gledalcev v dvorani bodo prenašali preko spletne strani hamburških simfonikov.

Pri zahtevnem projektu je sodelovalo več kot sto ljudi, svetlobno in glasbeno predstavo pa bodo brezplačno predvajali v živo preko družbenih omrežij.

Na Švedskem bodo letos zaključek leta zaznamovali zvonovi katedrale v spomin na izgubljena življenja, so sporočili iz luteranske cerkve na Švedskem. Vseh 13 luteranskih katedral bo na zadnji dan leta pozno popoldne 10 minut zvonilo v spominu na vse, ki so umrli v pandemičnem letu. Na Švedskem je covid-19 terjal več kot 8200 življenj.

V brazilskem Riu de Janeiru letos ne bo množičnega silvestrovanja. Oblasti so se namreč odločile, da odpovejo ognjemet, mestne plaže pa bodo zaprte za obiskovalce. Prepoved zbiranja velja tudi za znamenito plažo Copacabana. Na plažah se je v preteklih letih zbralo tudi po več milijonov ljudi, ki so skupaj pričakali novo leto.