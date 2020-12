Namesto Titove ceste Cesta osamosvojitve Slovenije

Župan Radencev Roman Leljak pravi, da referenduma o preimenovanju ne bo

Roman Leljak bije boj s človekom, ki je mrtev že več kot 40 let

Radenci, 30. decembra - Občinski svet v Radencih je v torek preimenoval dosedanjo Titovo cesto v Cesto osamosvojitve Slovenije. Župan Roman Leljak ob tem pravi, da tudi referenduma o preimenovanju, ki je bil predviden po umiritvi epidemije covida-19, ne bo.

"Vse smo preklicali, referenduma ne bo, odločili smo o novem imenu in zadeva je končana. Občinski svet in župan občine Radenci se s problematiko Titove ceste ne bosta več ukvarjala, ker Titove ceste v Radencih več ni," je za STA povedal Leljak.

Civilna pobuda, ki se bori proti preimenovanju Titove ceste, bo po besedah Franca Vukajča vztrajala pri referendumu. Leljak na to odgovarja, da bo občina v tem primeru za zastopanje pooblastila odvetniško družbo in naj se dogovarjajo, kako bodo zadevo reševali.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci začne veljati v četrtek. Z občine so sporočili, da je preimenovanje sprejeto ob 30-letnici samostojne Slovenije in 30. obletnici plebiscita, s katerim smo odločili, da bo Slovenija samostojna država.

Ustavno sodišče je 4. decembra zavrglo ustavno pobudo, ki jo je vložil Vukajč, ker pobudnik tudi po ponovnem pozivu ni uspel z dokazovanjem protiustavnosti in nezakonitosti odloka, ki ga je sprejel občinski svet.