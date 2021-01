»Cepivo izpolnjuje kriterije WHO glede varnosti in učinkovitosti«

Svetovna zdravstvena organizacija izdala izredno dovoljenje za cepivo Pfizerja in BioNTecha

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala izredno dovoljenje za cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. To je prvo cepivo s tem dovoljenjem, kar državam po svetu omogoča hitro odobritev njegovega uvoza in distribucije.

WHO je zbral svoje in druge strokovnjake z vsega sveta, ki so pregledali podatke o varnosti, učinkovitosti in kakovosti cepiva. "Pregled je pokazal, da cepivo izpolnjuje kriterije WHO glede varnosti in učinkovitosti," so sporočili iz organizacije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Cepivo ameriškega farmacevtskega velikana in nemškega biotehnološkega podjetja je torej prvo cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki je prejelo izredno dovoljenje WHO.

"To je zelo pozitiven korak k zagotavljanju globalnega dostopa do cepiv proti covidu-19," je povedala Mariangela Simao, ki je pri WHO pristojna za dostop do zdravil. "Vendar želim poudariti potrebo po še večjih globalnih naporih za to, da bi bilo dovolj cepiva za prednostne skupine povsod," je sporočila.

Izredno dovoljenje regulatornim organom v različnih državah omogoča odobritev uvoza in distribucije tega cepiva. Poleg tega Skladu Združenih narodov za otroke (Unicef), ki ima ključno logistično vlogo pri distribuciji cepiva proti covidu-19, in Panameriški zdravstveni organizaciji omogoča, da kupita cepivo za revne države, so še navedli na WHO.

Kot prva država na svetu je sicer Pfizer-BioNTechovo cepivo odobrila Velika Britanija, sledile pa so ZDA, Kanada, EU in številne druge države. Z njim so cepili že nekaj milijonov ljudi, tudi v Sloveniji. Cepivo, ki temelji na inovativni informacijski mRNK, je 95 odstotno učinkovito, vendar pa ga je treba hraniti na minus 80 oziroma 70 stopinjah Celzija, kar otežuje skladiščenje in distribucijo.

