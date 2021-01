Hitro testiranje tudi v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji

Kje bo testiranje potekalo, je odvisno od dogovora med posameznimi zdravstvenimi domovi in lokalnimi skupnostmi

Od danes bo hitro testiranje na okužbo s covidom-19 mogoče tudi v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Po zagotovilih državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marije Magajne so zdravstveni domovi prejeli dovolj testov, kje bo testiranje potekalo, pa je odvisno od dogovora med posameznimi zdravstvenimi domovi in lokalnimi skupnostmi. Na ministrstvu so priporočili, da bi bila ta mesta stalna, ni pa nujno, da so v prostorih zdravstvenih domov.

Kot je pojasnila državna sekretarka ob obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, se je množično hitro testiranje, ki je v zadnjih dneh potekalo na nekaj lokacijah v Sloveniji, pokazalo kot zelo dobro. Zato je vlada sklenila, da se hitro testiranje čim bolj približa vsem prebivalcem. Lokalne skupnosti, zdravstvene domove in koncesionarje na primarni ravni so tako pozvali, da se z lokalno skupnostjo dogovorijo, kje bi organizirali stalna mesta za testiranje.

Vsi zdravstveni domovi so po besedah Magajne v soboto prejeli dovolj testov, lokacije testiranj pa bodo odvisne od dogovora med lokalnimi skupnostmi in zdravstvenimi domovi. Na ministrstvu so priporočili, da bi bila ta mesta stalna, ni pa nujno, da bi bila v prostorih zdravstvenih domov.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo tako prostovoljno presejalno testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce Mestne občine Ljubljana izvajali v Športni dvorani Kodeljevo. Testiranje bo za začetek možno v ponedeljek med 11. in 15. uro, sprejem bo možen do 14. ure.

V Novem mestu bodo testiranje za začetek izvajali v ponedeljek, v sredo in petek v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, v Velenju pa na parkirišču Nujne medicinske pomoči pred Zdravstvenim domom Velenje. Zdravstveni dom Domžale brezplačno hitro testiranje organizira na več lokacijah, v Domžalah v športnem parku, v Mengšu, Lukovici in Moravčah pa v kulturnih domovih.

Na Notranjskem bodo hitra testiranja izvajali v Cerknici, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. V Sežani od ponedeljka dalje na covidni točki pred zdravstvenim domom. V Cerknici bodo testiranja začeli izvajati v sredo, in sicer po sistemu drive-in na covidni točki pred zdravstvenim domom.

Za hitro testiranje naročanje ne bo potrebno, namenjeno pa je posameznikom, ki nimajo simptomov okužbe. Za tiste s simptomi pa še vedno velja, da pokličejo osebnega zdravnika in opravijo odvzem brisa za PCR test, je pojasnila Magajnejeva. Sicer pa hitri testi pokažejo rezultat tistega trenutka, ko je odvzet bris, zato morajo tudi tisti z negativnim izvidom še vedno upoštevati vse ukrepe, je še poudarila. Pojasnila je še, da se je v hitrih testiranjih v zadnjih dneh leta izkazalo, da je bilo pozitivnih približno en odstotek ljudi.

V zdravstvenih domovih bodo od ponedeljka testirali tudi učitelje, ki delajo v šolah za otroke s posebnimi potrebami. Te šole se prihodnje dni odpirajo. "Ko bo padla odločitev, da se odprejo tudi ostale šole, pa bodo taka testiranja v zdravstvenih domovih izvajali tudi za ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju," je dodala.

Na vprašanje, kdo bo izvajal hitra testiranja, je pojasnila, da so nekateri zdravstveni domovi angažirali dodaten kader, nekateri pa kader preusmerjajo s tistih dejavnosti, ki v tem trenutku ne delujejo. To so denimo preventivni programi in referenčne ambulante. Te bodo sicer imele še eno nalogo, in sicer kontakte s starejšimi osebami in kroničnimi bolniki, saj bo treba zbrati podatke glede interesa za cepljenje.