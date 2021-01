Gretinih 18 let

Polnoletnost najvidnješe podnebne aktivistke

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, gotovo ena najbolj znanih najstnic na svetu, je včeraj dopolnila 18 let. V le dobrih dveh letih svojih prizadevanj za širšo osveščenost ljudi o podnebnih spremembah je navdihnila na milijone ljudi, večkrat nagovorila svetovne voditelje in postala tudi osebnost leta 2019.

Dopolnjeno 18. leto Greti Thunberg po švedskih predpisih daje pravico do poroke, do vožnje avtomobila, pa tudi volilno pravico na naslednjih splošnih volitvah, ki so predvidene za leto 2022. Thunberg je v zvezi s tem večkrat dejala, da so vsake volitve "podnebne volitve".

Mednarodno pozornost je pritegnila avgusta 2018, ko je sama pred švedskim parlamentom začela protestirati zaradi pomanjkljivih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam in tako sprožila globalno gibanje Petki za prihodnost. Zaradi pandemije novega koronavirusa so bili protesti lani okrnjeni, a so se aktivnosti nadaljevale na spletu.

Od leta 2018 je bila Thunberg dvakrat zapored nominirana za Nobelovo nagrado za mir, prejela je še več drugih priznanj in nagrad. Na različnih konferencah in vrhovih je nagovorila svetovne voditelje. Srečala se je s papežem Frančiškom in se podala v besedni spopad z odhajajočim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Navdihnila je na milijone ljudi, da so se po vsem svetu 20. septembra 2019 zbrali na največjem podnebnem shodu. Revija Time (pa tudi Mladina) jo je leta 2019 razglasila za osebnost leta.

Greta Thunberg je bila leta 2019 tudi Mladinina osebnost leta

© Tomaž Lavrič / Mladina

V nedavnem pogovoru za švedski dnevnik Svenska Dagbladet je izpostavila znamenja upanja za širšo osveščenost ljudi, ki jih dajeta demokracija in izobraževanje.

Pri švedskem dnevniku Nyheter pa so ji pred tedni za en dan predali tudi uredniško mesto. Tako so 6. decembra v njem prevladovali članki, povezani s podnebjem. "Predaja odgovornosti za največji švedski dnevni časopis neizobraženi aktivistki je povsem nepredstavljiva odločitev. Celo nora odločitev, če ne bi bili v eksistencialni krizi, ki jo naša družba še vedno ignorira," je Greta Thunberg zapisala v uvodniku.

Kljub svetovni prepoznavnosti si Greta Thunberg prizadeva zaščititi svojo osebnost. Tako so tudi redki intervjuji, ki jih odobri, povezani izključno s podnebnimi vprašanji in ne z njeno osebnostjo.

Greta Thunberg ima Aspergerjev sindrom, motnjo avtističnega spektra. Sama pravi, da ji to pomaga, da se osredotoči na vprašanja, ki se ji zdijo pomembna. Lani je ustanovila tudi neprofitno fundacijo za spodbujanje ekološke in socialne trajnosti ter duševnega zdravja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.