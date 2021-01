Selitev

Zavod Motovila se seli na novo lokacijo, minister obljublja nemoten pritok sredstev

© Motovila.si

Še prejšnji teden je bilo videti, da bo Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ostala brez sofinanciranja. Zmešnjava se je zgodila, ker se je letos zaključil sedemletni program, s katerim se zavodu zaključuje pogodba. Mateja Lazar, direktorica Motovile, pojasnjuje: »Problem se je pojavil, ker je zaradi političnih in zdravstvenih razmer prišlo do zamud pri sprejemanju novih pravnih podlag za novo sedemletno obdobje. Posledično ministrstvo za kulturo ni objavilo novega razpisa za nacionalno informacijsko pisarno, ki jo mora imeti vsaka država Evropske unije. Zamude so se pojavile tudi v drugih državah in res je v nekem trenutku izgledalo, da bo Slovenija edina ostala brez svoje pisarne, ampak je minister sporočil, da bodo poskrbeli za sofinanciranje.«

»Problem se je pojavil, ker je zaradi političnih in zdravstvenih razmer prišlo do zamud pri sprejemanju novih pravnih podlag za novo sedemletno obdobje. Posledično ministrstvo za kulturo ni objavilo novega razpisa za nacionalno informacijsko pisarno, ki jo mora imeti vsaka država Evropske unije.«



Mateja Lazar,

direktorica Motovile

Selitev zavoda v nove prostore s tem ni povezana. Zavod se iz prostorov Slovenskega etnografskega muzeja seli zato, ker se je v muzeju spremenila kadrovska situacija, zaradi katere po šestih letih potrebujejo tudi njihove prostore. Kohabitacijo v muzeju so začeli na pobudo tedanjega ministra za kulturo Uroša Grilca, ki je vedel, da so v stavbi na voljo neizkoriščeni prostori. Pogodbo so nato vsako leto podaljševali za eno leto, vse do letos. Lazar pravi, da so situacijo »na srečo rešili z Mestno občino Ljubljana«, ki jim je pomagala pridobiti prostore v stavbi na Trgu prekomorskih brigad zraven Kina Šiška, v kateri že domuje nekaj nevladnih organizacij.

Obstanek Motovile je pomemben predvsem za filmsko sceno, saj jim je zavod pomembna pomoč in opora v pridobivanju sredstev iz evropskega programa Media. Lazar spominja, da je »tu malo nenavadna situacija, ker je iz tega programa slovenski film letos, kljub krizi doma, dobil rekordne zneske«. A brez najprej izplačanih sredstev doma producenti do izplačil teh »rekordnih zneskov« sploh ne morejo priti. Težave filmarjev torej niso rešene, dokler ne pride do obljubljenih izplačil doma. Umestitev le-teh v PKP7 pa tudi ni ravno sistemska rešitev problema. Je pa zvita poteza vlade, kako se izogniti zamudnim obrestim.