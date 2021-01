Pri 2000 hitrih testih na meji približno en odstotek pozitivnih

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je dejala, da je to pričakovana številka

© Borut Krajnc

Na petih mejnih prehodih na meji s Hrvaško in na brniškem letališču so v soboto začeli opravljati hitre teste na novi koronavirus. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je povedala, da so do sedaj opravili nekaj čez 2000 testov, približno en odstotek testiranih je pozitiven.

To je glede na rezultate pri testiranjih v splošni populaciji pričakovana številka, je povedala ob obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer se je srečala z vodstvom ter se seznanila z delovanjem covidnih oddelkov in aktualnim stanjem.

"Testiranje bo potekalo še nekaj dni, verjetno do takrat, ko se bo večina tistih, ki so odšli na dopust čez mejo, vrnilo. Verjetno do naslednjega vikenda," je še povedala.

Kot so za STA povedali v Generalni policijski upravi, so v soboto na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah v Republiki Sloveniji izdali skupaj 680 potrdil za napotitev v karanteno na domu.

Na šestih mejnih prehodih, kjer se izvaja tudi testiranje s hitrim antigenskim testom, so izdali 505 potrdil za napotitev v karanteno na domu. Preklicali so 2360 obrazcev za napotitev v karanteno na domu, ker so osebe, ki so izpolnjevale pogoje za to napotitev, opravile test in je bil njegov izvid negativen, so dodali.

Čakalne dobe so po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste trenutno na mejnih prehodih Starod, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Obrežje. Vozniki čakajo na vstop v državo 20 minut oz. uro oz. uro in pol.

Hitre teste je ob letališču Jožeta Pučnika Ljubljana možno opraviti na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane. Samo na teh mejnih prehodih lahko v državo vstopajo tisti, ki ob prihodu iz rdeče države v Slovenijo vstopajo na zunanji schengenski meji, nimajo pa negativnega testa PCR, ki ni starejši od 48 ur, oziroma ne sodijo med 12 izjem, ki jim je omogočen vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu.