Preventivno testiranje zaposlenih

Pred vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami v šolo

Simona Kustec

© Borut Krajnc

Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo se učenci s posebnimi potrebami jutri znova vračajo v šole in v zavode. Pred vrnitvijo na delovno mesto se bodo njihovi učitelji in zaposleni danes preventivno testirali. Testiranje bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju lahko opravili v zdravstvenih domovih po državi, ker se danes začenja tudi široko prostovoljno splošno testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je včeraj pojasnila, da "ko bo padla odločitev, da se odprejo tudi ostale šole, bodo taka testiranja v zdravstvenih domovih izvajali tudi za ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju".

Programi za otroke s posebnimi potrebami se morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to sicer določilo 4. januar.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, pa je 11. januar eden od mogočih datumov za vrnitev otrok v vrtce ter učencev prvega triletja osnovne šole nazaj v šolske klopi. Vračanje drugih učencev bo potekalo glede na epidemiološko sliko, pri čemer bo pomembna informacija o poteku in posledicah vračanja učencev s posebnimi potrebami.

Za prvo triado ter četrtim in petim razredom, pa se bodo po navedbah ministrice v klopi vrnili dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Ob tem je tudi ministrica izpostavila pomen preventivnega testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Pripravljen bo tudi protokol glede testiranja.