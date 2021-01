Poziv k zaprtju letovišča zaradi velike novoletne zabave brez mask

Poslanec v državnem kongresu Floride Omari Hardy poziva k zaprtju letovišča Mar-a-Lago, ki je v lasti Donalda Trumpa

V letovišču Mar-a-Lago na Floridi, ki je v lasti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je ob novem letu potekala velika zabava, na kateri udeleženci niso uporabljali zaščitnih mask, kar je razvidno tudi z videoposnetkov. Poslanec v državnem kongresu Floride Omari Hardy zato poziva k zaprtju letovišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hardy, ki predstavlja floridsko 88. okrožje, je na Twitterju objavil dva posnetka zabave. Ob enem je zapisal: "Moji ljudje živijo tukaj. To je njihov dom in oni se bodo morali soočiti s posledicami zabave v Mar-a-Lagu, kjer se je morda širila okužba, potem ko sta Donald Trump mlajši in njegova soproga odletela od tu z zasebnim letalom."

4r2ag2vXjGw

V pismu pristojnim oblastem okrožja Palm Beach na Floridi je Hardy pozval h kaznim in zaprtju letovišča Mar-a-Lago, kar bi ob tovrstnih kršitvah doletelo podjetja na območju.

"Mar-a-Lago je klub. Klub je podjetje. Podjetja morajo upoštevati pravila glede nošenja mask v okrožju," je poudaril Hardy. Dodal je, da ve, da je predsednik vplivna osebnost in da je njegovo letovišče nehvaležna tarča, da pa je zakone treba spoštovati.