Slovenija na drugem mestu

Po slabih epidemioloških razmerah je pred Slovenijo zgolj Češka

V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji covida-19 nekoliko spremenile, ponekod na bolje, drugod, denimo v Veliki Britaniji, na slabše. V Sloveniji je prišlo do minimalnega izboljšanja. Po novem je na drugem mestu med opazovanimi državami, za Češko, medtem ko je bila prejšnji teden na prvem. Sloveniji sledijo Velika Britanija, ZDA in Črna Gora.

STA objavlja tabelo s podatki o epidemiološkem statusu in številu okuženih z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev za izbrane države po svetu. Podatki so za 14-dnevno obdobje, ki se je končalo 31. decembra, in za 14-dnevno obdobje, ki se je končalo 3. januarja 2021.

© STA

*VIR: Evropski center za nadzor bolezni (ECDC)

** Francija je na rdečem seznamu, razen administrativnih enot Bretanja in Korzika ter čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion

*** Od grških administrativnih enot so na rdečem seznamu samo Vzhodna Makedonija in Trakija, Osrednja Makedonija, Zahodna Makedonija in Tesalija