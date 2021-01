Žičničarji zahtevajo ukinitev hitrih testov, sicer bodo vložili pobudo za ustavno presojo

Krvavec

© Igor Škafar

Združenje žičničarjev po včerajšnjem sestanku vseh slovenskih smučarskih centrov od vlade zahteva umik obveznega hitrega testiranja pred vstopom na smučišča, je za STA povedala predsednica združenja Manuela Božič Badalič. Zahtevo so naslovili na ministrstvo in predsednika vlade, če ne bo posluha, pa bodo vložili pobudo za ustavno presojo.

Kot je povedala, se je v prvih dneh novega leta, odkar velja omenjeni odlok, pokazalo, da smučarji ne sprejemajo pogoja za hitro testiranje, zato se je kljub trudu in hitri organizaciji pri večini pojavilo zgolj po nekaj deset smučarjev, kar se smučarskim centrom ne splača.

"Koncesionarji nam niti ne morejo zagotavljati takšnih testiranj, smučarjev pa ni, saj se ne želijo vsak dan testirati zato, da bi lahko smučali. Ljudi je bilo povsod kar nekaj, vendar niso kupili vozovnic in niso uporabljali naprav," je razmere ob koncu minulega tedna opisala Božič Badaličeva, sicer direktorica centra na Kaninu.

Tako na predsednika vlade Janeza Janšo kot na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca je že naslovila prošnjo za sestanek, na katerem bi našli skupno in najboljšo rešitev, vendar za zdaj odziva ni dočakala. Kot je dejala, žičničarjem ni v interesu zaostrovanje, vendar pod sedanjimi pogoji ne morejo obratovati, zato se bodo v nasprotnem primeru lotili vložitve pobude za ustavno presojo odloka.

Ta je namreč za ponudnike smučarskega turizma nesorazmeren in pretiran, glede na to, da so se danes brez testov odprli celo fitnesi in športne dvorane, prav tako je še kar nekaj drugih dejavnosti brez obveznih testiranj v zaprtih prostorih, še dodaja Božič Badaličeva.

Z novim letom je vlada po tednu dni zaprtja smučarskim centrom znova omogočila obratovanje, a je kot pogoj za nakup smučarske vozovnice predpisala obvezen negativni test. Tega smučarji lahko prinesejo s seboj, pri čemer ne sme biti starejši od 24 ur, na nekaterih smučiščih pa so zagotovili plačljivo ali brezplačno testiranje. Žičničarji pričakujejo, da bodo lahko obratovali pod pogoji, kakršni so veljali do časa pred božičem.