Katera bo beseda leta 2020?

Kandidatke so: cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom, 14 dni in neleto

© pxhere.com

Začelo se je glasovanje za besedo leta 2020, ki so ga nekateri poimenovali tudi "neleto". Glasovanje je odprto do 11. januarja pet minut do poldneva, točno opoldne pa bo znana beseda, ki je zaznamovala minulo leto, ob njej pa še kretnja leta. Do 10. januarja lahko pesniško navdahnjeni oddajo tudi pesem leta, ki vsebuje vse besede kandidatke.

Besede, ki so si prislužile kandidaturo so neizogibno povezane z epidemiološko situacijo. Te so: cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom, 14 dni in že omenjeno neleto.

Glasovanje za besedo leta se je začelo danes minuto čez polnoč in bo potekalo do 11. januarja. Opoldne ta dan bo razglašena zmagovalna beseda leta 2020, hkrati pa bodo naznanili tudi zmagovalno kretnjo leta, katere izbor poteka pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenija, so sporočili iz ZRC SAZU.

Do 10. januarja pa je po e-pošti mogoče oddati tudi pesem leta, ki vsebuje vseh 11 zgoraj omenjenih besed kandidatk. Najboljši pesnik oziroma pesnica bo za nagrado prejel zgoščenko z Založbe kaset in plošč RTV SLO.

ZRC SAZU tudi letos pri izboru pomaga portal MMC, s svojo besedo leta pa se je vključilo tudi Delo, še piše v sporočilu za javnost.

GLASUJETE LAHKO NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>