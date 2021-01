Katalonci v zaporu zaradi piščalke, maske in zemljevida

Zgodba, ki ni osamljen primer

© Liz Castro / WikiCommons

Oktobra je kazensko sodišče v Barceloni presodilo, da je Tamara Carrasco, mlada katalonska neodvisna aktivistka, obtožena javnega nereda, nedolžna. Primer Tamare ponazarja, kako španska policija, tožilci in sodniki dosegajo smešno raven v svoji obsedenosti po preganjanju političnih teženj katalonske narodne manjšine.

Tamara Carrasco je bila aretirana leta 2018 v obdobju protestov zaradi aretacije Carlesa Puigdemonta v Nemčiji. Carles Puigdemont, predsednik Katalonije, ki ga je španska vlada razrešila, je šel v izgnanstvo v Belgijo, da bi se izognil maščevanju španskega pravosodja. Aretacija Tamare je bila popolnoma nesorazmerna montaža protiteroristične policije, ki so jo mediji širili tako, da so Tamaro označili za vodjo obrambnih odborov republike (CDR). Edine stvari, ki jih je španska policija našla v Tamarini hiši, so bile rumena piščalka (barva za svobodo političnih zapornikov), kartonska maska enega od katalonskih političnih zapornikov in natisnjen Googlov zemljevid. Obtožili so jo, da je preko WhatsApp-a spodbujala prijatelje in kolege, naj se pridružijo demonstracijam. Tamara je bila prepeljana v Madrid, obtožena terorizma, upora in pobune, dva dni pa je bila brez komunikacije zaprta v celici. Nato je bila prisiljena na omejeno gibanje, le znotraj svoje občine. V naslednjih trinajstih mesecih se je obtožba proti Tamari iz terorizma, upora in pobune spremenila v javni nered. Na koncu je sodnik presodil, da Tamara ni storila nobenega kaznivega dejanja in da so bile protestne akcije CDR popolnoma zakonite.

Če si Katalonec in zagovarjaš neodvisnost, se moraš bati, saj katerikoli dan lahko potrkajo na vrata tvoje hiše in pred njo vidiš deset oboroženih zamaskiranih policistov in oblak novinarjev, ki bodo v medije lansirali zgodbo, da si terorist, četudi je v tvoji hiši samo piščalka, kartonska maska in zemljevid.

Ta zgodba ni osamljen primer in se občasno ponavlja. Na primer, španska policija je enako predstavo ponovila leto kasneje, ko je aretirala še devet članov CDR. Obtožili so jih priprave terorističnih napadov, a so jih po treh mesecih izpustili iz zapora s kavcijo ... Presenetljivo. Še vedno čakajo na sojenje.

Maria M. Garayoa,

Barcelona