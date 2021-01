Trump podeljuje predsedniška odlikovanja tistim, ki so mu ostali zvesti

Po republikanskemu kongresniku iz Kalifornije Devinu Nunesu bo z medaljo svobode odlikovan tudi Jim Jordan iz Ohia

Donald Trump

© Flickr

Predsednik ZDA Donald Turmp je včeraj podelil predsedniško medaljo svobode republikanskemu kongresniku iz Kalifornije Devinu Nunesu, ker mu je štiri leta ostal zvest. Podobno namerava prihodnji teden nagraditi še Jima Jordana iz Ohia.

Nunes in Jordan sta Trumpa odločno zagovarjala v času preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 in v času ustavne obtožbe zaradi pritiska na Ukrajino, da uvede preiskavo Josepha Bidna.

Nunes je na položaju predsednika odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa leta 2017 in 2018 nosil v Belo hišo podrobnosti o preiskavah ruskega vpletanja v volitve.

Leta 2019, ko so oblast v predstavniškem domu prevzeli demokrati, pa je skupaj z Jordanom in drugimi odločno branil Trumpa pred preiskavami demokratov. Nunes je znan tudi po raznih tožbah zaradi obrekovanja, ki jih je izgubil.

Predsedniško medaljo svobode je kot najvišje civilno odlikovanje v ZDA ustanovil predsednik John F. Kennedy. Predvidena je za osebnosti, ki so bistveno prispevale k nacionalni varnosti, svetovnemu miru, kulturi ali drugim bistvenim javnim ali zasebnim projektom.

"Kongresnik Nunes je razkril največji škandal v ameriški zgodovini," med drugim v obrazložitvi odlikovanja sporoča Bela hiša.

Ameriške obveščevalne agencije so že leta 2016 ugotovile, da se je Rusija vpletala v volitve, kar je potrdila tudi preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja in preiskava senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti. Mnogi Trumpovi sodelavci so bili obsojeni zaradi laganja preiskovalcem, a je Trump večino že pomilostil.

