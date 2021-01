Odprtje opere kot simbol upanja za uprizoritveno umetnost

V operni hiši bodo sprejemali obiskovalce z maskami, zasedenost pa bo lahko 75-odstotna

Sydneyska opera

© Wikimedia Commons

Slovta opera v Sydneyu bo po marčevskem zaprtju, skladnem z ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, danes ponovno odprla vrata z opereto Vesela vdova. V operni hiši bodo sprejemali obiskovalce z maskami, zasedenost pa bo lahko 75-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umetniški vodja opere Lyndon Terracini je dejal, da je današnje ponovno odprtje svetovno znane operne hiše simbol upanja za industrijo uprizoritvenih umetnosti, ki jo je ohromila pandemija. "Ponovno vstopiti v dvorano je bil izredno čustven trenutek za vse vpletene," je dodal.

Terracini je presodil, da bodo tekom leta svoja vrata odprle tudi ostale operne hiše po svetu, gledalci pa se bodo vanje vračali z velikim upanjem.

Avstralija se je doslej uspešno borila proti pandemiji covida-19, a ravno v decembru so oblasti zaznale nov izbruh virusa v okolici Sydneyja. Zatem so v soboto poostrili nekaj ukrepov na posameznih območjih in med drugim vnovič uvedli nošenje mask v sredstvih javnega prevoza ter v nekaterih zaprtih prostorih.

Terracini je presodil, da bodo tekom leta svoja vrata odprle tudi ostale operne hiše po svetu, gledalci pa se bodo vanje vračali z velikim upanjem.

Morda gre zato pričakovati, da današnje odprtje opere kljub vsemu ne bo tako radostno, saj lahko ob poslabšanju situacije vlada ponovno spremeni ukrepe, vezane na obiskovanje uprizoritvenih dogodkov znotraj institucij, še navaja AFP.